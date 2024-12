Aus 30 wird 80: Verkehrsschild in Mulfingen manipuliert

per Mail teilen

Das hätte schiefgehen können: Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte aus einer 30 eine 80 gemacht - auf einem Verkehrsschild vor einer Grundschule.

Tempo 80 in einer 30er-Zone? Wenn sich über das Schild in Mulfingen (Hohenlohekreis) jemand gewundert hat, dann zu Recht. Unbekannte hatten das Verkehrsschild manipuliert. Aus der 30 hatten sie mit schwarzer Farbe eine 80 gemacht. Und zwar laut Polizei sogar so gut, dass Verkehrsteilnehmer darauf hätten reinfallen können.

Besonders gefährlich: Das Schild befand sich vor einer Grundschule. Passanten fiel auf, dass mit dem Schild etwas nicht stimmt und verständigten die Polizei. Wie diese am Donnerstag berichtete, soll sich der Vorfall bereits zu Beginn der Woche ereignet haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, Hinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim (Hohenlohekreis) entgegen.