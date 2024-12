Unbekannte Täter haben Montag- und Dienstagnacht rund 90 Autos in Ulm sowie in Blaustein, Blaubeuren und Langenau beschädigt. Sie sprühten Bauschaum in den Auspuff der Fahrzeuge.

Rund 90 Autos sind in und um Ulm in zwei Nächten beschädigt worden: Unbekannte sprühten Bauschaum in den Auspuff der Fahrzeuge und hinterließen zudem einen politischen Aufkleber. Die Polizei vermutet dahinter eine Aktion von Klimaktivisten.

Betroffen von der nächtlichen Bauschaumattacke waren laut Mitteilung vor allem Fahrzeuge in Ulm: Insgesamt 40 beschädigte Autos zählte die Polizei dort, die meisten davon an der Donauhalle. 14 Fahrzeuge waren es in der Innenstadt von Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis).

In Blaustein (Alb-Donau-Kreis) stellten mehr als zehn Autobesitzer derartige Schäden an ihren Autos fest, auch in Langenau (Alb-Donau-Kreis) gab es zahlreiche Fälle. In einigen Fällen sei es gelungen, den Bauschaum zu entfernen, ohne Schäden zu hinterlassen.

Polizei sucht Hinweise zu Beschädigungen an Autos

Die Polizei Ulm ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder zu verdächtigen Personen. Und zwar in der Nacht zum Montag in der Innenstadt von Langenau oder Blaubeuren sowie in der Nacht auf Dienstag in Ulm oder Blaustein.