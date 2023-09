per Mail teilen

Er soll in Überlingen unter anderem 75 Autos zerkratzt haben: Ein 45-jähriger Mann steht wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ab Mittwoch vor dem Landgericht Konstanz.

Weil er etliche Autos in Überlingen zerkratzt haben soll, muss sich ein 45-Jähriger ab Mittwoch erneut vor Gericht verantworten. Der Mann ist wegen Sachbeschädigung in über 100 Fällen angeklagt. Über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr soll der Angeklagte unter anderem 75 Autos zerkratzt, sie mit Flüssigkleber beschmiert oder mit Farbe besprüht haben. Außerdem soll er laut Anklage Schlösser an Fahrzeugen und Gebäuden beschädigt haben. Der Schaden: rund eine Viertel Million Euro.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz fordert, den Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Der Mann stand wegen ähnlicher Vorwürfe bereits vor drei Jahren vor Gericht. Damals attestierte ihm ein Gutachter eine paranoide Schizophrenie, das Gericht sprach ihn aufgrund einer Psychose auf Bewährung frei. Es forderte bei Rückfall allerdings die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.