Auch der Weihnachtsmarkt in Ulm wurde vom Anschlag in Magdeburg überschattet. Schnell wurden weitere Poller aufgestellt. Insgesamt ziehen die Macher aber eine positive Bilanz.

Die Standbetreiberinnen und -betreiber des Weihnachtsmarktes in Ulm sind zufrieden. In den rund vier Wochen vom 26. November bis zum 22. Dezember haben rund 800.000 Menschen den Markt besucht. Die meisten Standbetreiber zeigten sich sogar sehr zufrieden, so Jürgen Eilts von der Ulm Messe, die den Weihnachtsmarkt jedes Jahr organisiert. Der Anschlag in Magdeburg mit fünf Toten und 200 Verletzten überschattete jedoch das letzte Adventswochenende. Die Sicherheit auf dem Markt war deshalb nochmals erhöht worden.

Mehr Poller für die Sicherheit auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

Der Ulmer Weihnachtsmarkt verfügt bereits über ein Sicherheitskonzept, das über die Jahre gewachsen ist, so Jürgen Eilts. Aber nachdem der Anschlag am Freitagabend bekannt wurde, habe man sofort reagiert und nach möglichen Schwachstellen gesucht. Bereits am nächsten Tag wurden weitere Poller aufgestellt. Die Kunst dabei sei, einerseits zu verhindern, dass Fahrzeuge auf Platz rasen können, andererseits Rettungskräften die Zufahrt zu ermöglichen.

Wie sich der Anschlag in Magdeburg auf das Sicherheitskonzept nächstes Jahr auswirkt, kann Jürgen Eilts noch nicht sagen. Dafür müsse man erst näheres über die Situation in Magdeburg wissen. Dann könne man das Konzept anpassen.

Besucherzahl ähnlich wie 2023 - auch Ordnungsdienste zufrieden

Die Besucherzahl sei mit 800.000 Menschen in etwa dieselbe wie im Jahr zuvor. Ausstellern und Gästen würde nach wie vor die Vielseitigkeit des Marktes und die lebendige Krippe mit Schafen und Eseln gefallen. Zufrieden waren auch die Ordnungsdienste. Sie hatten Testkäufer auf den Markt gschickt, um zu prüfen, ob Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt wird. Nur an einem von elf überprüfen Ständen hätten die Jugendlichen verbotenerweise Alkohol bekommen.

Geschäfte in der City berichten von Umsatzplus

Nach Angaben des City-Marketings verzeichnen die Geschäfte in der Innenstadt ein Umsatzplus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies zeige, dass es immer noch Tradition habe, Geschenke persönlich einzukaufen und sich nicht alles zusenden zu lassen, so Ulms Citymanagerin Sandra Walter. Neben Geschenken seien nach wie vor Gutscheine beliebt - seit Jahren am Beliebtesten sei hier der Ulmer Citygutschein.