Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel

7:16 Uhr Outdoor-Ausrüster Vaude beantragt Kurzarbeit Die Firma Vaude mit Sitz in Tettnang (Bodenseekreis) setzt für einen Teil seiner Belegschaft auf Kurzarbeit. Das Geschäft des Outdoor-Ausrüsters im Radsektor läuft nach eigenen Angaben aktuell schlechter als in den vergangenen Jahren. Von der Kurzarbeit betroffen seien etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Produktion arbeiten, sagte eine Sprecherin auf SWR-Anfrage. Bei ihnen werde die Arbeitszeit um 20 Prozent gekürzt, bei vollem Lohnausgleich. Die Kurzarbeit sei für drei Monate beantragt worden.

7:05 Uhr Mehr Solaranlagen in Baden-Württemberg Der Ausbau der Solarenergie in Baden-Württemberg kommt weiter voran: Bis Ende März 2024 lag der Zubau, also die neu installierte Leistung, bei rund 490 Megawatt und somit um rund 30 Megawatt mehr als im ersten Quartal des Vorjahreszeitraums, wie der Verein Solar Cluster Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte. Von Januar bis März wurden im Land insgesamt rund 35.000 neue Solarstromanlagen installiert.

6:50 Uhr FDP BW für Rückkehr zur Kernkraft Die FDP in Baden-Württemberg kann sich eine Rückkehr zur Atomkraft in Deutschland vorstellen. Wenn sich die Machtverhältnisse im Bund änderten, sei auch ein Wiedereinstieg in die Kernenergie möglich, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Donnerstagabend in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg". Vor knapp einem Jahr waren die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet worden. FDP-Fraktionschef Rülke hält das weiterhin für einen Fehler. Man dürfe nicht hinnehmen, dass Unternehmen wegen der hohen Strompreise ins Ausland abwandern, sagte der Liberale in "Zur Sache Baden-Württemberg". Derzeit sei eine Renaissance der Atomkraft wegen der Grünen in der Ampel-Bundesregierung undenkbar. Doch wenn sich die politischen Gegebenheiten änderten, könne es sein, dass wieder andere Entscheidungen getroffen würden, sagte Rülke. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sieht das anders: Nach ihrer Auffassung entfernen sich die politischen Debatten zur Atomkraft in Deutschland immer mehr von der Realität. Ein Jahr nach dem deutschen Atomausstieg zeige sich hier "eine zunehmende Diskrepanz" zu den eigentlichen Fakten, sagte Lemke der Deutschen Presse-Agentur. Der Atomausstieg sei ein Gewinn für Deutschland.

6:32 Uhr Gewalt gegenüber Ärzten und Pflegern nimmt zu Übergriffe auf Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger haben nach Angaben des Landeskriminalamtes im vergangenen Jahr zugenommen. 126 Körperverletzungen und tätliche Angriffe in Krankenhäusern wurden registriert, wie eine Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik zeigt. 2022 waren es demnach noch 115 gemeldete Fälle gewesen, im Jahr davor 89. Der deutlich größere Anteil der Angriffe richtete sich demnach gegen Pflegekräfte, der kleinere gegen Ärztinnen und Ärzte. Die Statistik erfasst nicht, wer die Angreifer sind.

6:18 Uhr Das wird heute wichtig Nachdem das Innenministerium gestern die polizeiliche Kriminalstatistik für Baden-Württemberg offiziell vorgestellt hat, ziehen nun die Polizeipräsidien nach. Sie wollen im Laufe des Tages regionale Entwicklungen und Besonderheiten auf eigenen Pressekonferenzen erläutern. Der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BLV) stellt heute neue Ergebnisse zur Arbeitszeit, Arbeitsbelastung und Resilienz von Berufsschullehrerinnen und -lehrern vor. Im Anschluss will der BLV unter dem Motto "Mehrarbeit endlich bezahlen!" in Sichtweite zum Landtag protestieren. Am Abend wollen sich Grüne und CDU bei einem Spitzentreffen auf eine gemeinsame Linie zur Rückkehr von G9 an den baden-württembergischen Gymnasien verständigen. Diese soll dann beim nächsten Bildungsgipfel mit der Opposition besprochen werden.

6:11 Uhr Das Wetter am Wochenende in BW: Sonne und sommerliche Wärme satt Der heutige Vormittag beginnt in Baden-Württemberg mit viel Sonnenschein und ein paar lockeren Wolkenfeldern im Norden des Landes. Auch am Nachmittag bleibt es sonnig, bis zu 24 Grad Celsius sind heute drin. Noch wärmer wird es morgen: Der Samstag bringt viel Sonnenschein bei sommerlichen 25 bis 28 Grad. Der Sonntag wird nochmal fast genauso sonnig, aber ein kleines bisschen kühler mit bis zu 26 Grad. Erst am Montag wird es wieder deutlich kälter und wolkiger. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

6:06 Uhr Stadt Nagold verwechselt Grabplatz, Witwe ist fassungslos Auf dem städtischen Friedhof von Nagold (Kreis Calw) musste eine Frau mit ansehen, wie jemand in einem Grab beerdigt wurde, welches sie bereits bei der Stadt gekauft hatte. Sie hatte sich an dieser Stelle ein Doppelgrab gekauft, um nach ihrem Tod neben ihrem bereits verstorbenen Ehemann bestattet zu werden. Dies sei sein letzter Wunsch gewesen. Die Stadt Nagold hat den Fehler eingeräumt, aber vertritt die Position, dass sie die dort fälschlicherweise bestattete Person nicht umbetten kann. Das will die Frau nicht akzeptieren und stellt sich auf eine juristische Auseinandersetzung ein.

6:01 Uhr Lastwagen mit tonnenweise Papier brennt auf der A8 aus Ein Lastwagen mit 23 Tonnen Papier an Bord ist auf der A8 bei Pforzheim in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Fahrtrichtung Stuttgart war nach dem Vorfall gestern Abend bis in die Nacht voll gesperrt. Der Verkehr wurde bei der Ausfahrt Pforzheim-Nord abgeleitet. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein technischer Defekt an der Zugmaschine das Feuer ausgelöst hat. Die Flammen breiteten sich auf den Anhänger aus und der Lastwagen brannte vollständig aus.