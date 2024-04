per Mail teilen

Mit der Grundsteinlegung beginnen am Freitag offiziell die Bauarbeiten für das neue Hochhaus des Landratsamts in Karlsruhe. Der Abriss des alten Gebäudes läuft bereits seit 2021.

Es ist das größte Projekt, das der Landkreis Karlsruhe jemals in Angriff genommen hat. Knapp 400 Millionen Euro investiert der Kreis in den Neubau seines Verwaltungshochhauses direkt neben dem alten Badenwerksturm. Mit der Grundsteinlegung am Freitag beginnen offiziell die Bauarbeiten. Das neue Landratsamt soll im Sommer 2028 bezugsfertig sein.

Karlsruhe: Neues Landratsamt wird 20 Meter höher

Mit rund 90 Metern wird das neue Landratsamt etwa 20 Meter höher als das alte Gebäude. Und es umfasst nicht nur 20, sondern 24 Stockwerke. Dafür will der Kreis einen Teil des Gebäudes vermieten oder sogar verkaufen. Im Erdgeschoss ist ein Bäckerei-Cafe geplant, ebenso die Verwaltungsschule des Gemeindetages Baden-Württemberg und die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden. Außerdem wird es im neuen Hochhaus des Landratsamts eine Kindertagesstätte geben.

Neues Landratsamt soll klimaneutral betrieben werden

Das neue Landratsamt soll nachhaltig und in Holzhybrid-Bauweise errichtet werden. Das bedeutet, der tragende Kern wird aus Beton, die Ausbaugewerke, soweit möglich, aus Holz errichtet. Der Kreis will regenerative Energieträger einsetzen. Neben einem Fernwärmeanschluss wird das Gebäude eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach erhalten. Außerdem ist eine thermische Grundwassernutzung zur Energiegewinnung geplant. Der Betrieb werde am Ende klimaneutral sein, heißt es.

Neues Landratsamt bekommt einen Garten

Neben dem neuen Hochhaus soll an der Beiertheimer Allee eine neue rund 3.000 Quadratmeter große Gartenanlage entstehen. In direkter Nachbarschaft zu den Wohnhäusern verspricht der Kreis eine reichhaltige Bepflanzung und eine artenreiche Vegetation mit Sitzgelegenheiten, Fitnessangeboten und Spazierwegen. Die Gartenanlage soll Anwohnern, Passanten, Mitarbeitern und Besuchern des Landratsamts gleichermaßen offen stehen.

Das alte Landratsamt soll bis Jahresende abgerissen sein

Unterdessen geht der Abriss des alten Landratsamts weiter und soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Der alte Langbau und das Kasino sind bereits abgerissen - ebenso der Keller darunter und die Tiefgarage. Aktuell steht vom alten Landratsamt nur noch die leere Hülle des Hochhauses. Die soll nun komplett eingerüstet und dann Stockwerk für Stockwerk abgetragen werden. Die Arbeiten sollen in wenigen Wochen beginnen.

Soll bis Jahresende abgerissen sein: das alte Hochhaus des Landratsamts in Karlsruhe SWR

Kritiker sehen erhöhtes finanzielles Risiko beim Neubau

Der Neubau des Verwaltungshochhauses war in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden. Kritiker merkten an, dass die Bausumme zu hoch sei. Der Kreis gehe ein finanzielles Risiko ein. Auch der geplante Verkauf oder die Vermietung von Teilen des Gebäudes seien keinesfalls Selbstläufer. Am Ende könne es passieren, dass auf die Kommunen des Kreises höhere Verpflichtungen zukämen. Der Kreistag hatte den Neubau im Oktober 2023 beschlossen.