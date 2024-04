Ein Geschäftsmann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis muss sich jetzt auch vor einem deutschen Gericht verantworten. Er saß wegen Kinderpornografie schon in den USA in Haft.

Nachdem er bereits eine mehrjährige Haftstrafe in den USA abgesessen hat, muss sich ein Neckar-Odenwälder Geschäftsmann jetzt auch vor dem Landgericht Mosbach verantworten. Der Prozess beginnt am Freitag (12. April). Die Mosbacher Staatsanwaltschaft wirft dem Mann schweren sexuellen Mißbrauch von Kindern und den Besitz von über 300 Dateien mit kinderpornografischen Fotos und Videos vor.

Ende 2019 hatte der Fall erstmals für Aufsehen in der Region gesorgt: Der Geschäftsmann war mit Kollegen in die USA geflogen - im Auftrag seines Arbeitgebers, eines international tätigen Unternehmens mit Sitz im Neckar-Odenwald-Kreis. Bei der Ankunft an einem Flughafen in Texas griffen US-Ermittler zu und nahmen den Deutschen fest.

Kinderpornografische Dateien auf dem Handy

Die amerikanischen Behörden hatten ihn offenbar schon seit einiger Zeit via Internet-Recherche im Visier und fanden bei der Kontrolle auf dem texanischen Flughafen kinderpornografische Dateien auf dem Handy des Mannes.

Dem Odenwälder wurde in den USA bereits der Prozess gemacht, er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Nachdem er die Strafe im November vergangenen Jahres abgesessen hatte, überstellten die Behörden den Angeklagten nach Deutschland, wo er bei der Ankunft erneut festgenommen wurde.

Deutsche Behörden ermittelten parallel

Gegen den Geschäftsmann lag inzwischen auch ein Haftbefehl deutscher Behörden vor. Gleich nach der Festnahme in den USA hatten Ermittler sein Privathaus im Neckar-Odenwald-Kreis durchsucht und dort Computer und Dateien sichergestellt. Daraufhin ergaben sich neue Anklagepunkte gegen den Familienvater.

Eine Ermittlerin sichtet mutmaßlich kinderpornografische Dateien (Symbolfoto) dpa Bildfunk Arne Dedert

Schwerwiegende Vorwürfe gegen Geschäftsmann

Vor dem Mosbacher Landgericht geht es nun um zwei Tatvorwürfe: Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern - und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Zweimal soll der Mann im Jahr 2018 an Kindern sexuelle Handlungen vorgenommen und diese auch gefilmt oder fotografiert haben. Außerdem hatte er auf einem Computer mehr als 300 Dateien gespeichert, auf denen denen sexueller Missbrauch von Kindern zu sehen ist.

Für den Prozess vor dem Mosbacher Landgericht sind zwei Verhandlungstage angesetzt, befragt werden sollen unter anderem drei Zeugen und eine Sachverständige. Das Urteil könnte noch im April fallen.