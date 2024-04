Bis zum 20. April steht die S-Bahn zwischen Waiblingen und Backnang (beide Rems-Murr-Kreis) still. Dafür fahren Busse, die deutlich länger brauchen: nicht nur zum Ärger der Pendler.

Im April fallen etliche Züge im Raum Stuttgart aus. Wie die Deutsche Bahn Ende März mitteilte, stehen Instandhaltungsarbeiten in weiten Teilen des S-Bahn-Neztes an. Zwischen dem 12. April um 22 Uhr und dem 20. April um 4 Uhr arbeitet die Bahn an der Leit- und Sicherungstechnik zwischen Waiblingen und Backnang. Züge fahren deshalb nicht - dafür ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.

In der kommenden Woche werden vor allem die Pendlerinnen und Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis, die im Berufsverkehr auf die Bahn setzen, längere Reisezeiten einplanen müssen. Reisenden empfiehlt die Bahn, die Reisezeiten und Verbindungen vor Fahrtantritt digital zu prüfen und mehr Zeit einzuplanen.

Bahn-Ausfälle auch überregional

Sämtliche Züge der Linie S3 fallen während der Arbeiten zwischen Backnang und Waiblingen aus. Auch einige Züge der DB-Metropolexpresslinien 19 und 90 sollen laut der Bahn während der Instandhaltungsarbeiten ausfallen. Ob auch Züge der Regionallinie 90 und der Eisenbahngesellschaft Go Ahead nicht fahren können, sei noch unklar, heißt es von der Bahn.

S-Bahn-Sperrung auch zwischen Vaihingen und Schwabstraße

Parallel starten Freitagnacht auch Arbeiten in Stuttgart-Vaihingen, bis zum 15. April fahren dann auch in Stuttgart zwischen den Haltestellen Vaihingen und Schwabstraße Busse statt S-Bahnen. Im Detail bedeutet das, dass die S-Bahnen früher enden. Die Streckenführung vom 12. April (Beginn 22 Uhr) bis 15. April (Ende 4 Uhr) im Überblick:

Linie Neue Strecke S1 Kirchheim (Teck) - Stuttgart Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen - Herrenberg S2 Schorndorf - Stuttgart-Schwabstraße S3 Waiblingen - Stuttgart-Schwabstraße S4 Backnang - Stuttgart-Schwabstraße S5 Bietigheim - Stuttgart-Schwabstraße S6/S60 Weil der Stadt/Böblingen - Stuttgart Hauptbahnhof

Schienenersatzverkehr zwischen Stuttgart, Vaihingen und Flughafen

Für die Teile der Strecken, die bis zum 15. April nicht mehr angefahren werden, setzt die Bahn die Schienenersatzlinien S1E und S2E ein. Die Linie S1E soll dann vom Stuttgart Hauptbahnhof im 10- bis 20-Minuten-Takt nach Stuttgart-Vaihingen fahren. Haltestelle seien jeweils in der Nähe der S-Bahn-Stationen eingerichtet, teilte die Deutsche Bahn mit.

Die Linie S2E soll vom Stuttgart Hauptbahnhof zum Stuttgarter Flughafen fahren. Alternativ fährt für diese Strecke aber auch die Stadtbahnlinie U6.

Wie komme ich zum VfB-Spiel gegen Eintracht Frankfurt?

Fußball-Fans werden die Arbeiten bereits am Samstag zu spüren bekommen. Zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt um 18:30 Uhr werden bereits keine Bahnen mehr zwischen Waiblingen und Backnang fahren. Die Streckenteile der Linien S3, die befahren werden können, fahren ebenso wie die Linien S1 und S2 mit drei Fahrzeugen. Das bedeutet, dass drei S-Bahn-Züge aneinander gehängt werden - die maximale Länge die in Stuttgart möglich ist.

Für die Verbindung zwischen Stuttgart-Vaihingen und dem Stuttgarter Hauptbahnhof fährt die Bahn am Spieltag außerdem mit insgesamt zehn Bussen zwischen 15 und 18 Uhr, sowie zwischen 21 und 23 Uhr. Die Bahn empfiehlt Fußballfans, diese Busse zu nutzen, da am Samstag auch die Stadtbahnlinie U14 auf Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweicht. Die Bahn warnt, dass sowohl An- als auch Abreise mehr Zeit in Anspruch nehmen werden.

Frust über die Kommunikation der Deutschen Bahn

Über die Instandhaltungsarbeiten im April hat die Deutsche Bahn erst Ende März informiert. Zuvor hatte ein SWR-Reporter am Waiblinger Bahnhof ungewöhnlich viele parkende Busse entdeckt. Auf Nachfrage erklärte die Bahn, dass im April weiträumige Sperrungen geplant seien.

Offenbar wurden auch Verkehrsanbieter erst spät über die Streckensperrungen informiert. Das Verkehrsunternehmen Go Ahead zeigte sich wenig begeistert. Die geplante Sperrung sei viel zu spät angekündigt worden.