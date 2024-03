per Mail teilen

Am Waiblinger Bahnhof (Rems-Murr-Kreis) stehen derzeit ungewöhnlich viele Busse. SWR-Recherchen ergaben: Die Bahn plant Instandhaltungsarbeiten, was den S-Bahn-Verkehr ausbremst.

Im April führt die Deutsche Bahn Instandhaltungsarbeiten im Raum Stuttgart durch. Das bestätigte der Konzern dem SWR auf Nachfrage. Einige Linien fahren wegen der geplanten Arbeiten eingeschränkt und einzelne Züge fallen aus.

Teilweise sind die genauen Auswirkungen auf den Verkehr noch nicht klar. Betroffen sind jedoch alle S-Bahn-Linien des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS).

Linie Zeitraum Änderung S1 8. bis 10. April sowie 15. bis 17. April Schienenersatzverkehr zwischen Plochingen und Kirchheim/Teck mit Bussen 17. auf 18. April; Nachts Fahrplanabweichungen zwischen Böblingen und Herrenberg 12. April abends bis 15. April morgens Keine Fahrten zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen S2 9. und 10. April sowie 16. und 17. April; jeweils zwischen 21 und 1 Uhr Fahrten nur zwischen Schorndorf und S-Vaihingen 12. April abends bis 15. April morgens Keine Fahrten zwischen Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen S3 8. bis 10. April jeweils am späten Abend Verkehr nur zwischen Winnenden und Stuttgart Hauptbahnhof 12. April abends bis 15. April morgens Keine Fahrten zwischen Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen 12. April abends bis 20. April morgens Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Backnang und Waiblingen S4 In der Nacht vom 9. auf 10. April Zwischen Benningen und Marbach Schienenersatzverkehr In der Nacht vom 10. auf 11. April Zwischen Marbach und Backnang Schienenersatzverkehr 14. auf 15. April; Nachts Haltestelle Stuttgart-Feuerbach entfällt S5 14. auf 15. April; Nachts Haltestelle Stuttgart-Feuerbach entfällt S6/S60 12. April abends bis 15. April morgens Zwischen Weil der Stadt bzw. Böblingen Fahrten zum Hauptbahnhof Stuttgart oberirdisch 21. bis 25. April sowie 28. bis 30. April; Nachts Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Böblingen und Renningen

Zusätzlich immer wieder Sperrungen bei allen S-Bahn-Linien

In den Nächten vom 8. auf den 9. und vom 15. auf den 16. April plant die Bahn sogenannte Instandhaltungsfenster für die S-Bahn-Stammstrecke. Ab dem späten Abend fahren an diesen Tagen Züge der Linien S1, S3, S4 am Stuttgarter Hauptbahnhof oberirdisch. Bei den Linien S2 und S5 ändern sich teilweise die Abfahrtszeiten.

Busse für den Schienenersatzverkehr am Bahnhof Waiblingen erweckten den Verdacht, der sich durch Nachfrage bei der Deutschen Bahn bestätigte. SWR Werner Trefz

Einschränkungen im Regionalverkehr

Die Instandhaltungsarbeiten werden voraussichtlich auch wieder Einfluss auf den Regionalverkehr haben. Laut Bahn sind die Regionalexpresszüge 90 und MEX-19/90 betroffen. Es müsse mit Ausfällen, Umleitungen und Schienenersatzverkehr gerechnet werden. Der Umfang der Einschränkungen sei jedoch noch unklar.