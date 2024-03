Ferienzeit ist Baustellenzeit - das gilt auch für die Stuttgarter Stadtbahnen. Vier Linien sind gerade unterbrochen. Zusätzlich gibt es noch andere Einschränkungen in der Region.

In den Osterferien nehmen die Verkehrsbetriebe sowie die Deutsche Bahn in der Region Stuttgart etliche Gleisbauarbeiten vor. In Stuttgart sind daher gleich vier Stadtbahn-Linien unterbrochen. Rund um Stuttgart kommt es zu Fahrplanänderungen im regionalen Bahnverkehr - zusätzlich zu den üblichen S-Bahn-Problemen.

Stuttgart-Marienplatz: Ersatzverkehr auf den Linien U1 und U14

Von den Streckenunterbrechungen sind ab Montag (25.03.) vor allem die Linien U1 und U14 betroffen. Wegen umfangreicher Gleisbauarbeiten fahren diese beiden Linien nicht zwischen den Haltestellen Marienplatz und Heslach Vogelrain, wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mitteilt. Stattdessen sollen Ersatzbusse eingesetzt werden. Für Fahrgäste bedeutet das bis zum 19. April längere Fahrzeiten und keine Fahrradmitnahme.

Auch die Stadtbahnen der Linien U2 und U9 sind seit Montag unterbrochen - und zwar bis zum 7. April zwischen Vogelsang und Botnang. Noch bis Donnerstag gibt es außerdem Einschränkungen zwischen Vaihingen und Herrenberg (Kreis Böblingen). Betroffen sind unter anderem die S1 und die IC-Züge zwischen Stuttgart und Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil).

Nürtingen: Bahnhof bis zum 1. April gesperrt

Bis zum 1. April wird laut VVS zudem der Bahnhof Nürtingen (Kreis Esslingen) gesperrt. Dadurch entfällt die Linie IRE6 zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Tübingen komplett. Die Linien MEX12 und MEX18 werden geteilt und verkehren zwischen Tübingen und Metzingen sowie zwischen Wendlingen und Stuttgart Hauptbahnhof (und weiter Richtung Heilbronn). Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Linie RB65 (Tälesbahn) entfällt noch bis 5. April komplett - auch hier ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Linie IRE200 wird den Angaben zufolge über Wendlingen bis Plochingen verlängert.

Fahrplanänderungen zwischen Kornwestheim und Pragtunnel

Außerdem gibt es bis zum 5. April Änderungen und Einschränkungen auf der Strecke zwischen Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) und dem Pragtunnel im Stuttgarter Stadtgebiet, weil hier bereits seit Mitte März Gleise erneuert werden. Auf diesem Abschnitt müssen deswegen laut der Deutschen Bahn (DB) Regionalzüge über die S-Bahn-Gleise geleitet werden.

So verkehrt die S4 nur alle 30 Minuten zwischen Backnang beziehungsweise Marbach am Neckar und der Haltestelle Schwabstraße in Stuttgart. Die S5 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Bietigheim und Schwabstraße. Die Linien S6 und S60 entfallen zwischen Zuffenhausen und Schwabstraße. Die Linie IRE1 fährt zwischen Karlsruhe und Stuttgart Hauptbahnhof nur einmal stündlich. Die Züge werden umgeleitet und halten deswegen zusätzlich in Bietigheim, teilweise auch in Zuffenhausen. Durch die Umleitung verlängern sich die Fahrzeiten allerdings um 15 bis 20 Minuten.

Die Linie RE8 entfällt bis auf wenige Ausnahmen zwischen Bietigheim und dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Linie RB11 fährt nicht zwischen Kornwestheim und Stuttgart-Untertürkheim. Die Linie MEX18 wird zwischen Esslingen und Ludwigsburg umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Bad Cannstatt und Stuttgart Hauptbahnhof, aber die Züge halten zusätzlich in Kornwestheim.

Rohrbauarbeiten im Stuttgarter Schlossgarten

Darüber hinaus ist noch bis Ende Mai an der Stuttgarter Haltestelle Staatsgalerie der barrierefreie Ausgang in den Mittleren Schlossgarten über die Fußgängerrampe von Bahnsteig 1 aus gesperrt. Grund dafür ist der Bau einer Rohrleitung. Dies betrifft die Stadtbahn-Linien U1, U2, U4, U9, U11 und U14. Die Verkehrsbetriebe bitten alle Fahrgäste, vor Fahrtantritt ihre Verbindungen zu überprüfen.