Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

6:44 Uhr Ein Mitarbeiter von Voith Hydro wird in Italien vermisst Nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk an einem norditalienischen Stausee zählt auch ein Mitarbeiter des Heidenheimer Unternehmens Voith Hydro zu den Vermissten. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Man sei tief bestürzt über den Vorfall und könne keine weiteren Angaben machen. Bei der Explosion kamen nach Angaben der italienischen Feuerwehr drei Menschen ums Leben, vier weitere werden seither vermisst. Das Unglück ereignete sich am Dienstag im Bargi-Wasserkraftwerk am Suviano-Staudamm in der Gemeinde Camugnano bei Bologna. Der Staudamm an sich wurde durch die Explosion nach vorläufigen Angaben des Betreibers nicht beschädigt. Bologna Heidenheimer Unternehmenssprecherin Explosion in Wasserkraftwerk: Mitarbeiter von Voith Hydro vermisst Unter den nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk in Italien Vermissten ist auch ein Mitarbeiter des Heidenheimer Unternehmens Voith Hydro. Das teilte eine Sprecherin mit. Sendung am Mi. , 10.4.2024 18:00 Uhr, SWR4 am Abend, SWR4

6:29 Uhr Immer mehr Cyberkriminalität in BW Die wachsende Zahl der Cyberkriminellen sowie der Kriminalstraftaten im Internet bereiten Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) Sorgen. Im vergangenen Jahr sind in diesem Bereich Schäden in Höhe von rund 60 Millionen Euro verursacht worden. Das sind 16 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Zudem fokussieren sich Cyberkriminelle zunehmend auf bedeutsame Ziele: wirtschaftlich starke Unternehmen oder die sogenannte kritische Infrastruktur. Das könne schwere Konsequenzen für die Bevölkerung haben, so die Befürchtung aus dem Innenministerium. Sendung am Do. , 11.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:17 Uhr Das wird heute wichtig Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellt heute gemeinsam mit Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz die polizeiliche Kriminalstatistik und den Sicherheitsbericht 2023 vor. Im Vorfeld wurde bereits bekannt, dass in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr fast 600.000 Straftaten registriert wurden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) verhandelt heute über die Entschädigung für coronabedingte Einnahmeausfälle von zwei Hotels. Die Betreiber hatten durch die Corona-Verordnungen der Freien Hansestadt Bremen Einbußen erlitten. Vor dem Heilbronner Landgericht beginnt ein Prozess wegen versuchten Totschlags unter Drogeneinfluss. Der 2003 geborene Angeklagte soll 2023 in Kupferzell (Hohenlohekreis) unter Drogeneinfluss mit seinem Auto gezielt auf einen Mann, eine Frau und einen Hund zugefahren sein, um sie zu überfahren. Der Mann konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten, die Frau überlebte schwer verletzt, der Hund starb.

6:10 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Kommen wir zu etwas erfreulicheren Nachrichten: Auch heute wird es großteils wieder sonnig. Bei schwachem Wind liegen die Höchstwerte im Land zwischen 13 und 20 Grad. Ab morgen wird es noch wärmer: Am Freitag steigen die Temperaturen auf 23 und am Samstag auf bis zu 27 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,3 MB | MP4)

6:06 Uhr Motorradfahrer stirbt nach Unfall Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist in Aalen (Ostalbkreis) nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Eine 46-jährige Autofahrerin hatte seine Vorfahrt missachtet, wie die Polizei heute Nacht mitteilte. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich so schwer, dass er an der Unfallstelle starb. Sendung am Do. , 11.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:01 Uhr Feuer auf Campingplatz in Meßkirch Bei einem Feuer auf einem Campingplatz im Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist es gestern bei Sachschaden geblieben. Insgesamt brannten acht Wohnwagen aus, teilte die Polizei in der Nacht mit. Tote oder Verletzte gab es nicht. Bei dem Brand gestern Abend fing zudem ein Wohnmobil Feuer. Es gibt bereits Informationen zur Ursache: An einem der Wohnwagen war nach Polizeiangaben eine Gasflasche in Brand geraten. Das Feuer habe anschließend auf die anderen Wohnwagen übergegriffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Meßkirch Gasflasche hatte Feuer gefangen Meßkirch: Acht Wohnwagen auf Campingplatz abgebrannt Auf einem Campingplatz in Meßkirch im Landkreis Sigmaringen sind acht Wohnwagen ausgebrannt. Menschen waren nicht betroffen. Sendung am Do. , 11.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg