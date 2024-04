BW-Newsticker am Morgen: Erfasste Straftaten im Land nehmen zu, Champions-League-Aus für MHP Riesen, Neue Details nach Messerangriff auf Vierjährige

6:11 Uhr

Das wird heute wichtig

Der Insolvenzverwalter der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will am Mittag den neuen Investor und Eigentümer vorstellen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz die insolvente Kette übernehmen will. Das "Handelsblatt" hatte zuerst darüber berichtet.

Die Deutsche Bahn hebt in Rastatt-Niederbühl (Kreis Rastatt) die Baugrube zur Fertigstellung der Oströhre für den Tunnel Rastatt aus. Dabei wird auch eine 2017 einbetonierte Tunnelbohrmaschine freigelegt. Im August 2017 hatte es beim Bau der Unterquerung der bestehenden Rheintalbahn eine Havarie im Tunnel gegeben.

Heute ab 13 Uhr wird die ELSA-Studie vorgestellt. Dabei geht um die Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt schwanger gewordener Frauen. Untersucht wurde unter anderem die medizinische Versorgung und ob es genügend Beratungsstellen gibt. 30 Forschende an sechs Hochschulen waren an der Studie beteiligt - unter anderen die Evangelische Hochschule in Freiburg und die Universität Ulm. Zeitgleich berät heute auch der Bundestag in erster Lesung über einen Gesetzentwurf, der Beratungsstellen, Ärzte und Schwangere besser vor Belästigungen oder Bedrohungen schützen soll.