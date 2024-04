Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Katharina Fuß.

6:12 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Gerade haben wir uns an die sommerlichen Temperaturen gewöhnt, schon verabschiedet sich das Sommerwetter vorerst aus Baden-Württemberg. Heute Morgen liegen die Temperaturen im Land noch bei Werten zwischen 11 und 16 Grad, später am Nachmittag kühlt die Luft auf Tiefstwerte von bis zu sieben Grad ab. Zudem ziehen am Vormittag Regenwolken über dem Südwesten des Landes auf, die sich bis zum Nachmittag Richtung Nordosten ausbreiten. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig Bei Allensbach (Kreis Konstanz) wird heute eine besondere Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen: Sie verläuft etwa einen Kilometer lang entlang der B33 auf einem Lärmschutzwall. Das sei ein Beispiel bester Flächennutzung, heißt es von der Gemeinde. Denn der Lärmschutzwall biete genug Platz und optimale Bedingungen für so eine Anlage. Sie soll den Strombedarf von 2.000 Menschen decken. Am Stuttgarter Landgericht beginnt der Prozess gegen eine Frau, der die "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" vorgeworfen wird. Laut Staatsanwaltschaft Stuttgart soll die 25-Jährige seit 2021 ernsthaft einen Anschlag im Rathaus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) geplant haben. Im Jahr 2023 hätten sich ihre Planungen auf das Amtsgericht Waiblingen ausgeweitet, so die Ankläger. Die Frau soll vorgehabt haben, bei einem Amoklauf mit Bomben, umgebauten Schusswaffen, Brandsätzen sowie mit Hieb- und Stichwaffen Verwaltungsmitarbeitende sowie eine möglichst große Zahl an unbeteiligten Personen zu töten oder zu verletzen. Für alle Musliminnen und Muslime ist heute ein wichtiger Tag: Bei Einbruch der Dunkelheit endet der Fastenmonat Ramadan mit dem traditionellen Fastenbrechen, dem sogenannte Zuckerfest. In der Türkei ist es unter dem Namen Şeker Bayramı bekannt, in arabischen Ländern eher als Eid al-Fitr. Das Ende des Ramadan wird traditionell in den Familien mit vielen Süßigkeiten gefeiert.

6:03 Uhr Viele Lehrkräfte geben der Landesregierung schlechte Noten Das Thema Schule und die Zustände dort kocht bei uns in Baden-Württemberg immer wieder hoch. Gegenüber der Bildungsgewerkschaft VBE haben jetzt viele Lehrerinnen und Lehrer aus Baden-Württemberg beklagt, dass der Unterricht ihnen mit seinen aktuellen Herausforderungen sehr zu schaffen mache. Befragt wurden 1.700 Lehrkräfte an Grundschulen und mehr als 1.400 der Sekundarstufe 1, wozu beispielsweise auch Haupt- und Realschulen zählen. Die befragten Lehrkräfte gaben der Landesregierung in der Bildungspolitik schlechte Noten. Von Grundschullehrkräften erhielt das Land im Schnitt die Note 4,5, von Lehrkräften an Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen eine 4,7. Baden-Württemberg Arbeitspensum laut Umfrage recht hoch Zwischen 4 und 5: Viele Lehrkräfte geben BW-Landesregierung schlechte Noten In einer Umfrage beklagen Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler seien oft zu unterschiedlich, um guten Unterricht halten zu können. Die meisten kritisieren auch das Arbeitspensum. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg