Früh aufstehen oder ausschlafen? Manche Schüler am Gymnasium Plochingen können testweise bald an zwei Wochentagen selbst entscheiden, wann sie zur Schule gehen. Die Idee entstand im Unterricht.

Am Gymnasium Plochingen (Kreis Esslingen) können sich die Schüler und Schülerinnen der Klasse 7a nach den Osterferien zwei Mal in der Woche aussuchen, ob sie um 7.50 Uhr oder um 9.40 Uhr zum Unterricht kommen möchten. Das Gleitzeit-Modell soll nach Angaben der Schule sechs Wochen lang erprobt werden.

Unterrichtsbeginn: Wer morgens nicht kommt, muss Zuhause büffeln

Nach den Osterferien soll es immer dienstags und freitags statt des regulären Deutsch- und Englischunterrichts eine sogenannte freiwillige Lernzeit geben. Für diese bekommen die Schülerinnen und Schüler dann Aufgaben, die sie entweder unter Aufsicht im Unterricht bearbeiten können oder zu einem anderen Zeitpunkt zu Hause. Der Versuch ist zunächst auf sechs Wochen begrenzt.

Auf Instagram bei SWR Aktuell wird das Gleitzeit-Modell am Gymnasium Plochingen von Userinnen und Usern lebhaft diskutiert:

Gleitzeit-Unterricht: Schüler überzeugten Rektor und Eltern

Die Idee dazu entstand in einer siebten Klasse am Gymnasium Plochingen im Deutschunterricht von Lehrer Till Richter. "Die Idee kam von den Schülern selbst", sagte er dem SWR. Die Klasse hatte gemeinsam überlegt, was sie an der Schule nicht mag und was verbessert werden könnte. Dabei war der frühe Unterrichtsbeginn einer der wichtigsten Punkte, so Lehrer Till Richter. So entstand die Idee des Gleitzeit-Modells. Anschließend überzeugten die Schüler den Schulleiter und den Elternbeirat.

Auch wissenschaftliche Studien bestätigen: Jugendliche lernen besser und fehlen weniger, wenn sie länger schlafen können. Bei jüngeren Kindern dagegen sei das frühe Aufstehen kein so großes Problem. Hintergrund sei, dass sich mit der Pubertät der Schlaftyp und Biorhythmus ändert.