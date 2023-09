per Mail teilen

Verkehrsverbände klagen über fehlendes Personal. Um sie zu entlasten, soll der Unterricht an Schulen zu verschiedenen Zeiten beginnen. Schulverbände sehen das jedoch kritisch.

Vor Beginn des neuen Schuljahres fordern Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Verkehrsverbände erneut einen gestaffelten Unterrichtsbeginn. Das könne den ÖPNV am Morgen entlasten.

Schulen und Landkreise in Baden-Württemberg sollten nicht mehr nur über gestaffelte Schulzeiten reden, sondern endlich auch handeln, so Hermann im SWR. Der Verkehr balle sich besonders am frühen Morgen.

Übervolle Busse durch gleichzeitigen Schulanfang: Stoßzeiten abfangen und Busfahrer entlasten

Auch verschiedene Verkehrsverbände unterstützen die Forderung. Denn sie klagen über einen Mangel an Busfahrern - und über Fahrzeuge, die nur vorgehalten werden, weil man sie am Morgen im Berufs- und Schulverkehr brauche. Bei einem gestaffelten Unterrichtsbeginn könne man die Stoßzeiten abfangen, erklären der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Der WBO sieht einen Widerstand bei den Schulen. Gegner eines gestaffelten Unterrichtsbeginns ist der Verband Bildung und Erziehung. Das sei für berufstätige Eltern wenig praktikabel, heißt es. An den sogenannten verlässlichen Grundschulen sei außerdem ein fester Unterrichtsbeginn vorgeschrieben.