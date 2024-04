Prognose: Heilbronn wird zur Top-Wachstumsstadt in BW

Unter anderem Heilbronn wird in den nächsten Jahren zu einer der Städte in BW, die am stärksten wachsen wird. Das geht aus einer Prognose der Bertelsmann-Stiftung hervor.

Wie viele Kita-Plätze braucht eine Stadt in den kommenden Jahren? Und wie sieht es mit den Pflegeplätzen aus? Damit Kommunen planen können, erstellt die Bertelsmann-Stiftung regelmäßig Prognosen. Laut der Vorabveröffentlichen der aktuellen Prognose wächst die Bevölkerungszahl der Stadt Heilbronn bis zum Jahr 2040 um 8,2 Prozent, auf Platz zwei folgt Pforzheim (Enzkreis) mit einer Wachstumsrate von 7,7 Prozent. Die Prognose "Wegweiser Kommunen" wird am Dienstag vorgestellt.

BW-Zuwachs deutlich vor Entwicklungstrend auf Bundesebene

Die Bevölkerungszahl in Baden-Württemberg wird demnach insgesamt deutlich auf 11,61 Millionen zulegen. 2040 leben dann rund 510.000 Menschen mehr im Land als noch im Jahr 2020. Das entspricht der Studie zufolge einem Zuwachs von 4,6 Prozent.

Im Vergleich zum Bundestrend ist das deutlich mehr, denn deutschlandweit liege das Wachstum bei gerade mal 0,6 Prozent, heißt es.

Kreis Schwäbisch Hall legt deutlich zu

In der Region Heilbronn-Franken gehört der Kreis Schwäbisch Hall demnach mit einem Plus von 8,6 Prozent zu einer der Top-Wachstumsregionen im Land. Auch in anderen Teilen des Landes legt die Zahl der Menschen laut Prognose zu. Am stärksten fällt mit 11,5 Prozent der Zuwachs im Landkreis Biberach aus. Deutliche Zuwächse wird es auch in den Kreisen Tuttlingen (8,5) und Böblingen (8,2) geben.

Warum es so viele Menschen in die Städte und Kreise zieht, geht auis der Vorabveröffentlichung nicht hervor. In Heilbronn dürfte es an der anstehenden Veränderung in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) liegen. Denn dort wird unter anderem bald das größte KI-Zentrum Baden-Württembergs, der IPAI, eröffnet.

Die Kehrseite der Medaille ist die Altersstruktur

Denn wird die Prognose Recht behalten, dann wird es bald mehr alte Menschen geben. Bis 2040 wird mehr als jeder Vierte über 65 sein. Und der Stadt Heilbronn und dem Kreis Schwäbisch Hall prognostiziert die Bertelsmann-Stiftung jeweils 37 Prozent mehr Pflegebedürftige. Landesweit liegt der Zuwachs sogar bei 48 Prozent im Vergleich zu 2021.

Am wenigsten betroffen wird laut Prognose der Stadtkreis Stuttgart sein. Dort soll die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nur um 9 Prozent steigen.