Um das neue Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gab es zuletzt ja vor allem wegen der Farbgebung Diskussionen - zum Verkaufsschlager wurde es dennoch (oder gerade deswegen?). Jetzt hat der DFB ein ganz anderes Problem, nämlich die Gestaltung der Rückennummern. Gemeinsam mit Ausrüster Adidas hat der DFB den Online-Verkauf von Trikots gestoppt, die individuell mit der Nummer 44 beflockt werden. Die Rückennummer 44 erinnert vom Design her an die Runen der Schutzstaffel SS aus der Zeit des Nationalsozialismus. Im Adidas-Store war eine Personalisierung der Trikots mit eigenem Namen und Nummer gestern Nachmittag nicht mehr möglich, der DFB stoppte die Auslieferung von bestellten Kombinationen mit der 44 im eigenen Onlineshop. "Für das Design der Namen und der Nummern zeichnet der DFB mit seinem Partner 11teamsports verantwortlich", sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. 11teamsports mit Hauptsitz in Satteldorf bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist laut eigenen Angaben der führende Teamsporthändler in Europa mit Millionen Kunden in ganz Europa.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Chefin der Gewerkschaft IG Metall in Baden-Württemberg, Barbara Resch, die Situation im Gespräch mit SWR Aktuell eingeschätzt. Demnach hätten die Zuliefer "richtig großen Druck", so ihre Einschätzung rund um die damals bekannt gewordene Stellenstreichung bei Bosch:

Trotz eines Rekordumsatzes hat sich die Schere zwischen Autozulieferern und Herstellern in Deutschland einer neuen Studie zufolge weiter vergrößert. Auch dank überwundener Produktionsengpässe steigerte die Branche ihre hierzulande erwirtschafteten Umsätze vergangenes Jahr um 10 Prozent auf 558 Milliarden Euro - so viel wie noch nie zuvor. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) aus Stuttgart, deren Ergebnisse heute Morgen bekannt wurden. Die Autohersteller schnitten demzufolge mit einem Wachstum von elf Prozent allerdings erneut besser ab als die Zulieferer, die ein Umsatzplus von neun Prozent verzeichneten. Vor allem der Zehn-Jahres-Vergleich zeige die Kluft zwischen den beiden Gruppen: "Seit 2014 stieg der Umsatz der Zulieferer in Deutschland um 25 Prozent, während die Hersteller mehr als doppelt so stark - um 59 Prozent - zulegten", hieß es in der Studie.

Kommt in weiteren Städten in Baden-Württemberg die Verpackungssteuer?

Besucheransturm bis Ostersonntag, weniger los am Ostermontag bei teils stürmischem Regenwetter: An vielen Tourismus-Hotspots in Baden-Württemberg fällt die Osterbilanz gut aus, auch wenn das Wetter gestern sicherlich ein bisschen besser hätte sein können. Wir haben uns am Bodensee umgehört und umgesehen und in viele zufriedene Gesichter geblickt.

Egal ob aus kritischen Beweggründen oder ob der Vorfreude auf das, was in den kommenden Jahren noch so passieren wird: Die Baustelle von Stuttgart 21 fasziniert die Menschen in der Landeshauptstadt und darüber hinaus. Mehrere Tage rund um Ostern durften die Besucherinnen und Besucher den Baufortschritt sehen - es wurden so viele Interessierte wie noch nie. Über 115.000 Menschen wollten mit eigenen Augen sehen , wie es mit dem Milliarden-Bauprojekt derzeit steht. Der Zuspruch zum Projekt unter den Besucherinnen und Besuchern, die aus ganz Baden-Württemberg angereist waren, sei überwältigend gewesen, so die Bilanz des Vereinsvorsitzenden des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm e.V., Bernhard Bauer.

Mit Gedenkmärschen wollen Soldatinnen und Soldaten an einen Angriff auf Bundeswehrsoldaten am Karfreitag vor 14 Jahren in Afghanistan erinnern: Am 2. April 2010 wurden bei dem Angriff aus dem Hinterhalt drei deutsche Soldaten getötet und weitere schwer verletzt. Gedenken an das Karfreitagsgefecht finden in ganz Deutschland statt - in Baden-Württemberg an zehn verschiedenen Standorten. Die Beteiligten wollen auf die Gefahren und Folgen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr aufmerksam machen.

Am ersten Arbeitstag nach den Osterfeiertagen kommt es wegen Bauarbeiten im Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und Pforzheim zu Einschränkungen. Der Interregio-Express zwischen Stuttgart und Karlsruhe endet in Pforzheim, wie ein Sprecher von GoAhead mitteilte. Ab dort ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Heute ist Welt-Autismus-Tag . Er steht in diesem Jahr unter dem Motto "Nicht unsichtbar". Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie viele Autisten und Autistinnen sich weiterhin verstecken müssen, um in der Gesellschaft nicht aufzufallen. Die Zahl der diagnostizierten Autismus-Fälle hat seit den siebziger Jahren beständig zugenommen. In Deutschland leben etwa 800.000 Autistinnen und Autisten, in Baden-Württemberg sind es rund 100.000.

Zum Wochenbeginn ist das Wetter wechselhaft. Heute gibt es viele Wolken mit einzelnen Schauern, dazwischen zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 9 Grad auf der Westalb und bis 16 Grad in der Rhein-Neckar-Region. Morgen und am Donnerstag wird es dann wärmer und am Freitag erwarten die Wetterexperten mehr als 20 Grad!

6:05 Uhr

"Geocaching" extrem: Behälter für Schnitzeljagd legt Skigebiet in Bodensee-Nähe lahm

Das lange Osterwochenende noch einmal nutzen und einen Skiausflug unternehmen - das dürften sich auch viele Menschen aus Baden-Württemberg gedacht haben. Das Kleinwalstersal in Österreich, gar nicht so weit weg vom Bodensee, ist bei vielen eine beliebte Anlaufstelle. Und dann wird alles wegen einer Schnitzeljagd komplett kurios und statt Skivergnügen gibt es einen Großeinsatz der Polizei, ja sogar der Skibetrieb muss eingestellt werden. Klingt komisch? Ist aber am Ostersonntag in Vorarlberg unmittelbar an der deutschen Grenze genauso passiert. Laut Polizei von gestern meldeten Skifahrer, dass ein Mann einen verdächtigen Gegenstand an einer Liftstation der Kanzelwandbahn abgelegt hatte. Die Polizei entdeckte einen etwa 15 Zentimeter langen rohrähnlichen Gegenstand an einem Skiständer - typisch fürs "Geocaching", welches Millionen Menschen betreiben und eine Art digitaler Schnitzeljagd ist.

Sie räumte daraufhin die Bergstation Kanzelwandbahn sowie die angrenzende Zwerenalpbahn. Das Skigebiet Kanzelwand stellte den Betrieb vollständig ein. Spezialisten zur Entschärfung eines möglicherweise gefährlichen Gegenstandes rückten an. Sie gaben dann später Entwarnung, als deutlich wurde, um was es sich wirklich handelte. Bislang konnte der Mann, der den Behälter an dem Skiständer der Kanzelwandbahn abgelegt haben soll, noch nicht gefunden werden, die Ermittlungen laufen, so die Polizei gegenüber dem SWR.