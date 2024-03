Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

9:55 Uhr Weniger Arbeitslose in BW im März - Rückgang geringer als üblich Die Arbeitsagentur hat gerade eben die neuen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht: Sie ist in Baden-Württemberg im März - verglichen mit dem Vormonat - leicht zurückgegangen. Das Minus von 1,2 Prozent fiel aber deutlich geringer aus als sonst üblich im Frühling. Als Grund für die maue Frühjahrbelebung nennt die Arbeitsagentur Baden-Württemberg die schwache Wirtschaftslage - vor allem in der Industrie und im Baugewerbe. Insgesamt lag die Arbeitslosenquote im Land im März bei 4,2 Prozent. Die meisten Menschen ohne Job gab es in Mannheim, Baden-Baden und Pforzheim. Eine Sprecherin der Arbeitsagentur sagte, langfristig biete das Handwerk sehr gute Aussichten auf einen Arbeitsplatz. Denn wegen der Energiewende und der notwendigen Klimaschutzmaßnahmen würden hier auch in Zukunft viele Fachkräfte gebraucht. Sendung am Do. , 28.3.2024 10:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:47 Uhr Kinderärzte wollen weniger Krankschreibungen für Eltern ausstellen Die Kinderärzte in Deutschland wollen nicht mehr so viele Krankmeldungen für Eltern ausstellen, deren Kinder erkrankt sind. Wenn Kinder keine schweren Symptome haben, sollte es keine Krankschreibungen mehr geben, fordern sie. Eltern könnten vieles selbst managen und den Praxen bliebe mehr Zeit für Wichtigeres, so die Begründung der Medizinerinnen und Mediziner. Die Abschaffung der Bescheinigungen, die zum Bezug von Kinderkrankengeld nötig seien, stehe an erster Stelle, wenn es um den Abbau von Bürokratie gehe, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Michael Hubmann, der Ärzte-Zeitung. Bisher müssen Eltern möglichst schon am ersten Krankheitstag des Kindes ein ärztliches Attest beim Arbeitgeber vorlegen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das ändern. Sendung am Do. , 28.3.2024 8:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:42 Uhr Polizei in BW plant verstärkte Kontrollen am "Carfreitag" Die Polizei in Baden-Württemberg bereitet sich auch dieses Jahr wieder auf sogenannte Auto-Poser und -Tuner vor, die sich an Karfreitag treffen wollen. So sind beispielsweise im Stadtkreis Heilbronn wegen eines Treffens der Autoposer-Szene umfangreiche Verkehrskontrollen angekündigt. Geachtet werde dabei besonders auf Lärmbelästigung, technische Veränderungen an Fahrzeugen und Geschwindigkeit, wie eine Polizeisprecherin dem SWR sagte. Auch in Singen (Kreis Konstanz) ist die Polizei vorbereitet. Die Stadt gilt als beliebter Treffpunkt für die Szene. Dort ist es in den letzten Jahren zwar etwas ruhiger geworden, die Stadt will aber nicht riskieren, dass der "Carfreitag" wieder auflebt. Deswegen dürfen sich auch in diesem Jahr nicht mehr als fünf getunte Fahrzeuge im Stadtgebiet versammeln. Ansonsten drohen hohe Strafen: Autos können zum Beispiel beschlagnahmt oder Bußgelder von 150 Euro verhängt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. In der Tuningszene wird der Karfreitag auch als "Carfreitag" bezeichnet und ist ein beliebter Tag, um zu zeigen, was das eigene Auto alles kann. Sendung am Do. , 28.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

8:03 Uhr Die Feiertage rund um Ostern und ihre Bedeutung Heute ist Gründonnerstag - Christinnen und Christen erinnern in Gottesdiensten an das letzte Abendmahl Jesu. Im Gründonnerstagsgottesdienst verstummen außerdem bis Ostern die Kirchenglocken und Orgeln, der Altarschmuck wird entfernt. Der morgige Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung Jesu. Der Ostersonntag ist dann der wichtigste Feiertag im Christentum - es wird die Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert. Die Feiertage und ihre Bedeutung erklären wir euch hier - und auch, was es für Traditionen und Bräuche rund um Ostern in Baden-Württemberg gibt: Baden-Württemberg Traditionen und besondere Bräuche Ostern in BW: Diese Bedeutung haben die Feiertage Ostern ist das höchste Fest des Christentums. Was bedeuten die Feiertage? Welche Hintergründe haben sie? Und welche besonderen Traditionen gibt es in Baden-Württemberg?

7:50 Uhr Aktuelle Verkehrslage in BW Noch ist es sehr ruhig auf den Straßen im Land - wahrscheinlich die Ruhe vor dem Sturm. Ab heute Nachmittag, wenn der Osterreiseverkehr losgeht, dürfte sich die Lage ändern. Im Augenblick ist nicht viel zu vermelden: Auf der A8 gibt es wie üblich einen Kilometer stockenden Verkehr zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost. Ebenfalls auf der A8 Stuttgart Richtung München steht zwischen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Flughafen/Messe ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Das gleiche gilt für die B27 Tübingen Richtung Stuttgart zwischen Stuttgart-Sonnenberg und Löffelstraße - hier steht ebenfalls ein defekter Pkw auf der mittleren Spur.

7:39 Uhr Urteil zur Klage gegen Mercedes-Benz erwartet Heute wird es spannend für den Autobauer Mercedes-Benz - aber auch für viele seiner Kundinnen und Kunden: Das Oberlandesgericht Stuttgart gibt am Vormittag sein Urteil zur Musterfeststellungsklage gegen das Unternehmen bekannt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat wegen manipulierter Abschalteinrichtungen gegen den Autobauer geklagt. Der Klage haben sich rund 2.800 Menschen angeschlossen. Nach Urteilen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs im vergangenen Jahr stehen die Chancen auf Schadenersatz für die Kläger gar nicht so schlecht. Demnach wird Schadenersatz nicht nur fällig, wenn Dieselautokäuferinnen und -käufer vorsätzlich geschädigt wurden - es reicht fahrlässiges Handeln des Herstellers. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald das Urteil vorliegt. Sendung am Do. , 28.3.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:23 Uhr Kurpfalzbrücke in Mannheim wieder frei Erleichterung für Mannheimerinnen und Mannheimer: Nach fast zwei Monaten Sperrung wird die Kurpfalzbrücke heute Abend wieder für den Verkehr freigegeben, und zwar in beide Richtungen. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Auch die Bahnen können wieder uneingeschränkt fahren, teilte die Stadt mit. Die Brücke musste Anfang Februar komplett für den Verkehr gesperrt werden, weil Teile marode geworden waren und ausgetauscht werden mussten. Weitere Elemente der Brücke können laut Stadt in den kommenden Wochen ohne Verkehrs-Einschränkungen saniert werden.

7:12 Uhr ver.di ruft zu Warnstreiks im Groß- und Einzelhandel in BW auf Wer heute seine Ostereinkäufe erledigen oder vielleicht noch das eine oder andere Osterpräsent besorgen möchte, sollte mehr Zeit einplanen und könnte vereinzelt auch leere Regale vorfinden. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat nämlich zu Warnstreiks im Groß- und Einzelhandel in Baden-Württemberg aufgerufen. In mehreren Städten sollen die Beschäftigten ganztägig die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Betroffen sind unter anderem die Unternehmen Kaufland, Ikea und H&M in Städten wie Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim. Heilbronn Bundesweite Streiks in allen Filialen Mitarbeitende streiken vor Kaufland-Fleischwerk in Heilbronn Die Gewerkschaft ver.di hat am Donnerstag zu bundesweiten Streiks in allen Kaufland-Filialen aufgerufen. Die Arbeit im Fleischwerk in Heilbronn stand nahezu still. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:01 Uhr Polizeiauto überfährt flüchtenden Rollerfahrer Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Rollerfahrer in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Streifenwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei berichtete, dass der 48-Jährige vor einer Polizeikontrolle flüchtete. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Der Rollerfahrer verlor plötzlich die Kontrolle und wurde von dem Polizeiauto erfasst, das nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Der Rollerfahrer geriet dadurch unter den Wagen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte.

6:49 Uhr Post befördert keine Briefe mehr per Flugzeug Nach 62 Jahren ist Schluss: Die Deutsche Post befördert innerhalb Deutschlands ab sofort keine Briefe mehr per Flugzeug. Die letzte Maschine hob um kurz nach Mitternacht in Berlin ab und landete in Stuttgart. Kurz davor waren in Hannover, München und Stuttgart Flieger gestartet. Die Flugzeuge hatten ausschließlich Briefe geladen - insgesamt etwa 1,5 Millionen Sendungen, die 53 Tonnen wogen. Das entspricht etwa drei Prozent der Briefmenge, die in Deutschland täglich transportiert wird. Der Grund für diesen Schritt: Die Post will ihre Kosten senken und eine bessere Klimabilanz erreichen. Auf dem Landweg sinkt der CO2-Ausstoß pro Brief den Angaben zufolge nämlich um gut 80 Prozent. Sendung am Do. , 28.3.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:27 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Man darf sich am Gründonnerstag auf die Feiertage freuen, auch weil es über Ostern in Baden-Württemberg sehr schön und angenehm werden soll. Wenig Regen, viel Sonne, da steht einem Ausflug nichts im Weg. Besonders der Karsamstag lockt mit milden Temperaturen.

6:18 Uhr Osterreiseverkehr startet - lange Staus auch in BW erwartet Ihr wisst es ja bereits: Das Osterwochenende wird für zahlreiche Staus auf den Autobahnen auch in Baden-Württemberg sorgen. Wie der ADAC mitteilte, erwartet er den Höhepunkt der Osterreisewelle bereits heute am Gründonnerstag. Dann seien viele Pendler auf dem Heimweg und andere Autofahrerinnen und -fahrer unterwegs zur Familie. Auch am Ostermontag werde es viel Verkehr geben. Am Ostersonntag erwartet der ADAC dagegen freie Fahrt. Insgesamt sei die Staugefahr rund um Ostern in alle Richtungen groß, hieß es vom Verkehrsclub. "Ganz Deutschland ist unterwegs: Urlaubsreisen ins Ausland, Verwandtenbesuche, Kurztrips und Ausflugsfahrten in die Umgebung bei schönem Wetter stehen an." Besonders starke Belastungen erwartet der ADAC auf Teilen von fast allen großen überregionalen Autobahnen. Dazu unter anderem rund um Stuttgart und München. Im Ausland erwarte Reisende ebenfalls Stau, unter anderem auf den "klassischen" Strecken West-, Tauern- und Brennerautobahn, der Gotthard-Route in der Schweiz, hieß es.

6:11 Uhr Halle in Filderstadt brennt komplett ab In Filderstadt (Landkreis Esslingen) ist am Mittwochabend eine 750 Quadratmeter große Stahlbetonhalle in einem Gewerbepark komplett abgebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bestand am Abend Einsturzgefahr. In der Halle im Ortsteil Bernhausen war seinen Angaben zufolge eine Schreinerei untergebracht. Ein Mitarbeiter des Betriebs sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Hallen konnten die Einsatzkräfte verhindern. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Öffentlichen Nahverkehr fehlt Personal - unter anderem Bus- und Bahnfahrer. Was das Landesverkehrsministerium dagegen tun will, erklärt BW-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) heute bei einer Pressekonferenz. Am heutigen Internationalen Tag gegen Rassismus gibt es wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Das neu gegründete "Bündnis gegen rechts" veranstaltet zum Beispiel heute Abend in Ludwigsburg seine erste Kundgebung. Auch in Ravensburg ist eine Veranstaltung geplant, unter anderem mit BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Heute ist Gründonnerstag. Christen erinnern am Abend in Gottesdiensten an das letzte Abendmahl - unter anderem im Freiburger Münster mit Erzbischof Stephan Burger.