Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:52 Uhr Viel Stau am Osterwochenende erwartet Der Weg in den Kurzurlaub über Ostern könnte am Wochenende viel Geduld erfordern. Der ADAC rechnet mit Staus und vollen Autobahnen - in Baden-Württemberg vor allem auf der A5 und der A8. Die A5 stehe als klassische Reiseroute Richtung Süden im Fokus. Auf der A8 wird "neben dem Albaufstieg speziell der Abschnitt zwischen Karlsruhe und dem Bereich Stuttgart im Mittelpunkt stehen", so Holger Bach vom ADAC. Mit spürbar mehr Verkehr sei außerdem auf der A7 und der A81 zu rechnen. Baden-Württemberg Ferienbeginn am Wochenende ADAC rechnet mit hoher Staugefahr in den Osterferien Am Wochenende beginnen in Baden-Württemberg die Osterferien. Wer jetzt in den Urlaub fährt, muss mit Staus und vollen Autobahnen rechnen. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

9:34 Uhr EnBW-Bilanz: Energiekonzern mit Milliardengewinn Der Energiekonzern EnBW hat im vergangenen Jahr vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen knapp 6,4 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das sind etwa 60 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Für dieses Geschäftsjahr erwartet der Konzern allerdings einen Rückgang auf circa 5 Milliarden Euro. Der Grund ist laut EnBW, dass der Strom voraussichtlich zu geringeren Preisen verkauft werden wird. Sendung am Mi. , 27.3.2024 9:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:02 Uhr Zuspruch für jüngsten Bürgermeister Deutschlands in BW In Mulfingen (Hohenlohekreis) ist Sören Döffinger (CDU) seit gestern der aktuell jüngste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands. Ende Januar war er klar mit über 85 Prozent der Stimmen gewählt worden. Auf unserem SWR Aktuell Instagram-Kanal gibt es viel Zuspruch: "Ich finde es immer gut wenn junge Leute sich engagieren und frischen Wind rein bringen", schreibt eine Userin. Ein anderer meint: "Ich finds super. Lasst die Jungen mal machen. Tut der Politik auf allen Ebenen mal gut".

8:47 Uhr Erste Waldrappe zurück am Bodensee Die ersten Waldrappe sind zurück am Bodensee. Sie sind aus ihrem Winterquartier in Orbetello in der Toskana nach Überlingen (Bodenseekreis) zurückgekehrt. Urmel und Zoppo heißen die beiden Waldrappe, die schon wieder da sind. Ihre erste Nacht haben sie vermutlich auf einem Baukran bei Überlingen verbracht, so Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrappteam. Nun werde es spannend zu sehen, ob die Tiere in eine Felsnische am Bodensee einziehen, in die man die Vögel mit zwei Waldrapp-Attrappen aus dem 3D-Drucker locken will. Doch das werde erst geschehen, wenn weitere Waldrappe zurückkehren. Erst dann finden sich Paare zusammen und suchen einen geeigneten Brutplatz. So sehen sie aus: Die Waldrapp-Attrappen, die die echten Tiere in Überlingen am Bodensee anlocken sollen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle Sendung am Mi. , 27.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

8:32 Uhr Gaspreis könnte im April steigen Ab April könnten die Gaspreise für Verbraucherinnen und Verbraucher steigen. Denn dann läuft eine Mehrwertsteuersenkung auf Gaslieferungen wie geplant aus. Zum Oktober 2022 hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Gasimporte gesenkt, um die gestiegenen Preise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine abzumildern. Zum 1. April gilt nun wieder der volle Mehrwertsteuersatz - ursprünglich war das sogar schon früher geplant. Das werde den Gaspreis schlagartig um elf Prozent erhöhen, heißt es beim Vergleichsportal Verivox. Bei Check24 ist die Rede von deutlich höheren Energiekosten für Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hält den Schritt für vertretbar, weil die Energiepreise inzwischen wieder deutlich gesunken seien.

8:11 Uhr Trauerfeier für Mannheimer Polizeipräsidenten In der Mannheimer Christuskirche findet am Vormittag die Trauerfeier für den Mannheimer Polizeipräsidenten Siegfried Kollmar statt. Er ist vor zwei Wochen im Alter von 62 Jahren unerwartet gestorben. Zur Gedenkfeier werden auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl und Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (beide CDU) erwartet. Sendung am Mi. , 27.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

8:03 Uhr Notfallpraxis in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis soll nicht mehr öffnen In Baden-Württemberg sollen zwei weitere Notfallpraxen dauerhaft geschlossen bleiben. Das hat eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung dem SWR bestätigt. Neben der bereits am Dienstag bekannt gewordenen Praxis in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis), soll auch die Notfallpraxis in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) nicht mehr öffnen. Hintergrund ist unter anderem ein Urteil des Bundessozialgerichts zu Poolärzten. Seit Oktober sind mehrere Notfallpraxen im Land geschlossen. Im Februar wurde bereits die dauerhafte Schließung von vier anderen Notfallpraxen bekannt gegeben.

7:52 Uhr Kornwestheim: Mehr Güterverkehr soll auf die Schiene Kommen wir zur Bahn - genauer gesagt zum Güterverkehr auf der Schiene. In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wird das Umschlagterminal der Deutschen Bahn für den Güterverkehr ausgebaut. Vertreter von Bahn und Politik haben dazu jetzt grünes Licht gegeben. Das Umschlagterminal bekommt ein drittes Modul mit neuen Kränen und Schienen. Hier sollen in Zukunft noch mehr Güter von der Straße auf die Schiene gebracht werden, heißt es von der Deutschen Bahn. Für den ersten Bürgermeister von Kornwestheim ist das Projekt ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Damit sollen künftig rund 14.000 Tonnen CO2 durch Lkw-Fahrten pro Jahr wegfallen. Sendung am Mi. , 27.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

7:40 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg Es sind Osterferien in Baden-Württemberg und das bedeutet auch weniger Berufsverkehr auf den Straßen im Land. Der Urlaubsverkehr hält sich auch noch in Grenzen und deswegen kommt ihr auf den Straßen gerade gut durch. Aber Vorsicht auf der A5: Von Karlsruhe in Richtung Basel liegt zwischen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd ein totes Tier auf der rechten Spur und dem Standstreifen. Und zwischen Offenburg und Lahr steht ein defekter Lkw auf dem Standstreifen. Alle weiteren Meldungen findet ihr hier und jederzeit in der SWR Aktuell-App: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:20 Uhr Joachim Löw: Christian Streich hat beim SC Freiburg Geschichte geschrieben Über den Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande gestern Abend haben wir vorhin schon berichtet. Jetzt sind wir noch mal beim Thema Fußball - und zwar beim SC Freiburg. Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw hat Freiburgs Trainer Christian Streich vor dessen bevorstehendem Abschied in den höchsten Tönen gelobt. "Die Karriere von Christian ist unvergleichlich. Er hat beim SC Freiburg Geschichte wie keiner vor ihm geschrieben", sagte Löw in einem Interview der "Sport Bild". Streich beendet seine Zeit als Cheftrainer des SC Freiburg nach dem Ende dieser Bundesliga-Saison nach mehr als zwölf Jahren.

7:03 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt An dieser Stelle ein Blick aus Baden-Württemberg hinaus auf die Nachrichten aus Deutschland und der Welt: Nach dem Einsturz einer Brücke in Baltimore gehen die US-Behörden davon aus, dass die sechs vermissten Bauarbeiter tot sind. Die Küstenwache sagte, dass erst am Morgen die Suche nach ihnen fortgesetzt werde. Aber sie rechne wegen der niedrigen Wassertemperatur nicht damit, die Menschen lebend zu finden. Deutschland will noch mehr Hilfslieferungen in den besetzten Gazastreifen bringen. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Abschluss ihrer Nahost-Reise in Israel angekündigt. Baerbock mahnte nach einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz, zwei Millionen Menschen in Gaza hätten fast nichts mehr zum Überleben. Sie schlug unter anderem vor, dass sich Deutschland stärker an Lkw-Transporten aus Jordanien beteiligt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt sich für eine möglichst schnelle Aufnahme von sechs Staaten des westlichen Balkans in die Europäische Union ein. Bei einem Besuch in Slowenien sagte er, der Zeitpunkt dafür hänge allein von der Erfüllung aller Kriterien durch die Kandidaten ab. In die EU aufgenommen werden wollen Albanien, Bosnien-Herzegowina, der Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Sendung am Mi. , 27.3.2024 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:56 Uhr So wird heute das Wetter in Baden-Württemberg Schauen wir kurz aufs Wetter in Baden-Württemberg: Heute wird es nass. Fast im ganzen Land ziehen bis zum Nachmittag Regenwolken auf. Nur in den Gebieten von der Tauber bis zum Allgäu scheint am Vormittag noch vereinzelt die Sonne. Die Temperaturen steigen von Werten zwischen zwei und acht Grad am Morgen auf bis zu 14 Grad am Nachmittag. Der Wind weht schwach bis mäßig in den Höhenlagen. Auch in den nächsten Tagen bis zum Osterwochenende soll es weiter regnerisch und mild bleiben. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,2 MB | MP4)

6:41 Uhr 2023 flohen 15 Häftlinge aus Justizvollzugsanstalten in BW Die Flucht eines in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal (Kreis Karlsruhe) inhaftierten Mörders hatte vergangenen Herbst für Schlagzeilen gesorgt. Insgesamt gab es in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr 15 solche sogenannte Entweichungen. Dies geht aus der Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Julia Goll hervor, die dem SWR vorliegt. Das sind mehr als in den beiden Vorjahren zusammen: 2022 gab es sechs solcher "Entweichungen", 2021 waren es fünf. Im langjährigen Vergleich sei es aber zu keinem Anstieg gekommen, so das Ministerium. Baden-Württemberg Ministerium: Kein Anstieg im langjährigen Vergleich Mehr Häftlinge aus BW-Gefängnissen geflohen als in Vorjahren Bei Ausführungen sind 2023 laut Justizministerium mehr Häftlinge geflohen als in beiden Vorjahren zusammen. Im langjährigen Vergleich sei es aber zu keinem Anstieg gekommen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:17 Uhr Saison-Aus: Adler Mannheim verlieren gegen Berlin Wir bleiben kurz beim Sport: Während die Fußballer der Nationalmannschaft gestern jubeln konnten, ist für die Eishockeyspieler der Adler Mannheim die Saison vorbei: Das Team verlor gestern Abend bei den Eisbären Berlin mit 2:3. Durch diese Niederlage haben die Adler die Serie mit 1:4 verloren und damit den Einzug ins Halbfinale der DEL-Playoffs verpasst. Auch die zweite Mannschaft aus Baden-Württemberg in den Playoffs musste sich gestern Abend geschlagen geben. Bei den Straubing Tigers verloren die Schwenninger Wild Wings mit 2:3. Damit müssen die Wild Wings morgen zwingend gewinnen, um nicht auch aus den Playoffs auszuscheiden. Mannheim/Schwenningen Eishockey | DEL-Playoffs Adler Mannheim scheiden gegen Berlin aus - Schwenningen verliert in Straubing Für die Adler Mannheim ist die DEL-Saison beendet. Durch die Niederlage bei den Eisbären Berlin verlieren die Adler die Serie mit 1:4. Schwenningen verliert gegen Straubing. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute beginnt vor dem Landgericht Ravensburg der Prozess gegen einen 83-jährigen Mann. Er soll im September 2023 seine 84-jährige Lebensgefährtin aus Eifersucht in der gemeinsamen Wohnung in Friedrichshafen (Bodenseekreis) erschossen haben. Er bestreitet laut Staatsanwaltschaft die Vorwürfe und behauptet, seine Partnerin habe sich das Leben genommen. Vor gut zwei Wochen hatte Andreas Schell überraschend sein Amt als Vorstandsvorsitzender bei EnBW niedergelegt - es ging um unüberbrückbare Differenzen im Führungsmanagement über die Strategie des Karlsruher Energiekonzerns. Heute nun präsentiert EnBW seine Geschäftszahlen für 2023. Es wird der erste wichtige Auftritt des neuen Vorstandschefs Georg Stamatelopoulos. Man darf gespannt sein, was er zur weiteren Entwicklung von EnBW sagen wird. Er gilt als "Jahrhunderttrompeter" - den Namen bekam Walter Scholz aus Achern (Ortenaukreis) von dem weltberühmten Dirigenten Herbert von Karajan. Der 85-Jährige erhält heute die goldene Staufermedaille. Sie ist eine "besondere, persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung". Nach Angaben des Staatsministeriums wird die Staufermedaille in der Regel in Silber vergeben und nur in seltenen Fällen in Gold. Die Laudatio auf Scholz wird Justizministerin Marion Gentges (CDU) halten.