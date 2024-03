Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

9:43 Uhr Abwahl von KSC-Vizepräsident vor Gericht Ein kurzer Blick auf den Sport - beziehungsweise auf das, was beim Karlsruher SC gerade jenseits des Rasens stattfindet. Knapp einen Monat nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung, bei der Martin Müller als Vizepräsident des Vereins mehrheitlich abgewählt wurde, treffen sich die Parteien heute vor dem Karlsruher Landgericht. Ein KSC-Mitglied aus dem Unterstützerkreis von Martin Müller hat die Rechtmäßigkeit der Abwahl in Frage gestellt und eine einstweilige Verfügung beantragt. Darüber wird nun vor Gericht verhandelt. Wann eine Entscheidung über den Antrag getroffen werden kann, ist derzeit noch offen. Davon hängt auch ab, wie es mit der Nachfolge für das Amt weitergeht. Sendung am Di. , 26.3.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

9:18 Uhr Reutlinger AfD-Stadtrat wegen Volksverhetzung verurteilt Das Amtsgericht Reutlingen hat gestern den Reutlinger AfD-Stadtrat Hansjörg Schrade wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 5.500 Euro verurteilt. Schrade habe volksverhetzende Inhalte weiterverbreitet, so die Richterin. Damit habe er dazu beigetragen, dass der Massenmord an den Juden während des Zweiten Weltkriegs verharmlost wird. Schrade hatte 2022 einen Brief eines Reutlinger Polizisten an einen Richter auf seinem Telegram-Kanal geteilt. In dem Brief verglich der Polizist den Völkermord an den Juden während der NS-Zeit mit dem Umgang mit ungeimpften Menschen in der Corona-Pandemie. Nach Auffassung der Richterin hätte Schrade die Corona-Regeln auch ohne das Teilen dieses Briefs kritisieren können. Deshalb verurteilte sie ihn zu 50 Tagessätzen à 110 Euro. Schrade hat nun eine Woche Zeit, um Rechtsmittel einzulegen. Sendung am Di. , 26.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

9:05 Uhr Was ist dran am angeblichen Skandal um die RKI-Files? Bisher unveröffentlichte Protokolle des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Corona-Pandemie sorgen derzeit für Aufsehen. Ein Blog hatte die Protokolle des RKI-Corona-Krisenstabs freigeklagt und veröffentlicht - und behauptet, aus den Dokumenten gehe hervor, dass das RKI die Corona-Risikobewertung am 17. März 2020 nicht aufgrund fachlicher Einschätzung von mäßig auf hoch gesetzt habe, sondern nach politischer Anweisung eines externen Akteurs. Wie Pascal Siggelkow von ARD-faktenfinder berichtet, lässt sich das aber den Protokollen so nicht entnehmen. Die Details lest ihr hier im Bericht meines ARD-Kollegen: Corona-Pandemie Die RKI-Files und der Skandal, der keiner ist Bisher unveröffentlichte Protokolle des Robert Koch-Instituts zur Corona-Pandemie sorgen derzeit für Aufsehen. Allerdings sind die Inhalte laut Experten weit weniger brisant, als …

8:37 Uhr Bahn kommt der GDL bei 35-Stunden-Woche entgegen Es werden erste Details der Tarifeinigung zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn bekannt: Wie die Bahn am Morgen mitteilte, haben sich beide Seiten auf eine schrittweise Absenkung der wöchentlichen Regelarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bis 2029 bei vollem Lohnausgleich verständigt. Nicht alle Stufen der Absenkung sollen automatisch erfolgen. "Kernelement ist ein innovatives Optionsmodell, mit dem Mitarbeitende im Schichtdienst künftig selbst über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden", teilte die Bahn mit. Wer mehr arbeiten möchte - bis zu 40 Stunden pro Woche - könne dies tun und erhalte pro zusätzlicher Wochenstunde 2,7 Prozent mehr Lohn, so das Unternehmen. Die GDL und die Bahn hatten gestern ihren Tarifkonflikt beigelegt. Deutschland "Kostendeckung Grundlage für Lohnsteigerungen" Einigung bei Bahn und GDL: FDP appelliert an Verantwortliche Deutsche Bahn und GDL haben sich im Tarifstreit geeinigt. Die 35-Stunden-Woche soll bis 2029 kommen. Der BW-Landeschef Theurer appelierte nun an Management und Belegschaft. 5:00 Uhr Die Morningshow SWR3 Sendung am Di. , 26.3.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

Nochmal zurück zu der am 1. April startenden Teil-Legalisierung von Cannabis. Die Warnung von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor einem Kiffer-Tourismus aus den Nachbarländern hat auf unserem Facebook-Kanal zu einer regen Diskussion geführt. Die meisten Userinnen und User sehen kein Problem im zusätzlichen Tourismus, sondern eher Vorteile. Viele weisen auch auf den Cannabis-Tourismus der Deutschen in die Niederlande hin. Einige halten den von Strobl befürchteten Tourismus für eigentlich nicht möglich, denn ein kommerzieller Handel mit Cannabis sei nicht Sinn des Gesetzes. Vereinzelt ist auch klare Ablehnung des Gesetzes zu lesen: Manche finden, Cannabiskonsum gehöre hart bestraft.

7:10 Uhr So sieht es auf den Straßen in BW aus Werfen wir einen Blick auf den Straßenverkehr im Land. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel wird zwischen Baden-Baden und Bühl ein Unfall aufgenommen und die rechte und die mittlere Spur sind gesperrt. Hier staut sich der Verkehr auf vier Kilometer, ihr müsst mit einer Verzögerung bis zu 30 Minuten rechnen. Ähnlich sieht es auf der A6 Mannheim Richtung Heilbronn aus: Dort finden zwischen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim Bergungsarbeiten statt, die rechte und die mittlere Spur sind gesperrt, fünf Kilometer Stau und bis zu 35 Minuten Verzögerung. Alle weiteren Meldungen findet ihr hier und jederzeit in der SWR Aktuell-App: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:00 Uhr Lagerhalle bei Neulußheim brennt aus Bei einem Brand in einer Lagerhalle bei Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist gestern hoher Sachschaden entstanden. Es bildete sich dichter schwarzer Rauch, der in Richtung Altlußheim und Speyer zog. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, brannte die 1.500 Quadratmeter große Halle komplett aus. Die B39, die direkt neben der Lagerhalle verläuft, wurde vorübergehend gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. In der Halle waren vor allem Altreifen gelagert, die für die starke Rauchentwicklung gesorgt haben dürften. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 230.000 Euro. Neulußheim Mehrere Feuerwehren im Einsatz Lagerhalle an B39 bei Neulußheim und Hockenheim abgebrannt Auf einem Firmengelände in Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 26.3.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:39 Uhr Deutlich weniger Radfahrer sterben in BW bei Unfällen Der Frühling ist da - und für alle, die nicht auch bei Eis und Schnee aufs Bike steigen, startet nun wieder die Fahrradsaison. Pünktlich dazu kommt die Unfallstatistik für 2023. Demnach ist die Zahl der Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, die in Baden-Württemberg bei einem Verkehrsunfall getötet wurden, im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, von 75 im Jahr 2022 auf 62. Das geht nach SWR-Informationen aus der neuen Verkehrsunfall-Statistik für 2023 hervor, die Innenminister Thomas Strobl (CDU) heute vorstellen wird. Er sagte dem SWR, wer im Straßenverkehr keine Karosserie um sich habe, sollte sich bestmöglich schützen, dazu gehöre ein Fahrradhelm. Denn fast zwei Drittel der getöteten Radfahrer hatten keinen Helm getragen. Baden-Württemberg Neue Unfall-Statistik Deutlich weniger Tote bei Unfällen mit Fahrrädern in Baden-Württemberg In Baden-Württemberg starben 2023 deutlich weniger Menschen bei Unfällen mit Fahrrädern als im Jahr zuvor. Knapp zwei Drittel der getöteten Radfahrer trugen keinen Helm. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:26 Uhr Viel Sonne und bis zu 18 Grad heute in BW Der Tag in Baden-Württemberg startet frisch mit Temperaturen teilweise bei 0 Grad. Später steigen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad. Am Tage scheint häufig die Sonne, vereinzelt ziehen Wolken durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Osten, in Böen gelegentlich auffrischend. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (42,3 MB | MP4)

6:16 Uhr Das wird heute wichtig BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellt heute die Verkehrsunfallbilanz 2023 für Baden-Württemberg vor. Man darf gespannt sein, ob sich der Trend aus dem ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt hat: Da lag zwar die Zahl der Schwerverletzten auf einem historischen Tiefstand, aber dafür war die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um fast 15 Prozent gestiegen. Für Spitzenköchinnen und -köche sind die Sterne des Gourmetführers "Guide Michelin" eine äußerst begehrte Auszeichnung. Die Augen der Branche in Baden-Württemberg und der Fans von gutem Essen werden deshalb heute Abend nach Hamburg gerichtet sein. Dort wird um 19 Uhr bekannt gegeben, welche Restaurants im "Guide Michelin" mit einem oder gar mehreren Sternen empfohlen werden und welche vielleicht sogar welche abgeben müssen. Drei Sterne sind dabei die höchste Auszeichnung - darauf hoffen auch Restaurants bei uns im Land. Der Wohlfahrtsverband DER PARITÄTISCHE stellt heute den Armutsbericht 2024 vor. Der gibt auch Auskunft über die Lage in Baden-Württemberg.

6:10 Uhr Doch keine Flüchtlingserstaufnahme in Pforzheim Die baden-württembergische Landesregierung wird in Pforzheim (Enzkreis) nun doch keine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge einrichten. Das hat sie gestern entschieden. Das Land hatte erwägt, dort rund 1.000 Geflüchtete in einer ehemaligen Gewerbeimmobilie unterzubringen. Die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber dem Vorhaben war jedoch von Anfang an groß. Der Pforzheimer Gemeinderat hatte die Pläne außerdem schon vor knapp einem Jahr mit großer Mehrheit abgelehnt. Nun seien das baden-württembergische Migrations- und das Finanzministerium zu dem Schluss gekommen, dass der Betrieb einer LEA für Flüchtlinge in der Immobilie in Pforzheim aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert werden könne, heißt es in einem Schreiben. Der Pforzheimer Oberbürgermeister Peter Boch begrüßte die Entscheidung: "Das sind ausgesprochen gute Nachrichten, die wir mit großer Erleichterung aufnehmen", sagte der CDU-Politiker. Land entscheidet dagegen Pforzheim: Doch keine Flüchtlingserstaufnahmestelle in der Stadt Die Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung in Pforzheim wurde vom Gemeinderat bereits letztes Jahr abgelehnt. Erst am Montag fiel das letzte Wort: Auch das Land entschied dagegen.