AfD plant Veranstaltung mit Alice Weidel in Aalen Im vergangenen Jahr hatte ein "Europatag" der Alternative für Deutschland in Aalen heftige Proteste ausgelöst. Das hat die Partei offenbar nicht abgeschreckt: Die AfD plant dort zur Kommunal- und Europawahl wieder eine Großveranstaltung. Die Veranstaltung am 17. Mai sei der "Höhepunkt des Kommunal- und Europawahlkampfes" der AfD, teilte der AfD-Kreisverband Ostalb auf seiner Facebook-Seite mit. Als Redner in der Stadthalle sind AfD-Chefin Alice Weidel, der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Sebastian Münzenmaier und der Schwäbisch Gmünder Landtagsabgeordnete Ruben Rupp angekündigt. Im Juni 2023 hatten rund 350 Menschen gegen eine AfD-Veranstaltung im Aalener Kulturbahnhof demonstriert, zu der 120 Menschen kamen.

Gibt es dieses Jahr Nachwuchs bei Luchsen im Schwarzwald? Die im Dezember ausgewilderte Luchskatze Finja und Luchs Toni sollen im Nordschwarzwald gemeinsam Nachwuchs zeugen. So soll dort die Luchspopulation wieder aufgebaut werden. Bisher sind sich die beiden Tiere aber wahrscheinlich noch nicht begegnet, wie die Luchsexperten von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg, Eva Klebelsberg und Jens Seeger, sowie der Wildtierbeauftragte des Landkreises Rastatt, Martin Hauser, herausgefunden haben. Die Zeit, um in diesem Jahr noch Nachwuchs zu zeugen, sei knapp, sagte Hauser. Die Paarungszeit von Luchsen gehe in der Regel etwa bis Ende März. Gescheitert ist das Projekt dadurch aber nicht. Beide Raubkatzen können sich auch noch im nächsten Jahr näher kommen.

9:12 Uhr Fahrzeuge brennen aus: Rund 200.000 Euro Schaden Beim Brand mehrerer abgestellter Fahrzeuge ist in Eriskirch (Bodenseekreis) ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Sonntag auf einem ehemalig landwirtschaftlich genutzten Anwesen ein Brand aus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff demnach auf mehrere Fahrzeuge über, darunter ein Wohnmobil, ein Auto und einen Bootsanhänger. Sie brannten vollständig aus. Verletzt wurde durch die Flammen niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Betrug bei Deutschtest für Zuwanderer Antworten gegen Geld: Für 250 Euro werden die Fragen und richtigen Lösungen des Deutschtests für Zuwanderer in einer Gruppe bei Telegram angeboten. Das haben Recherchen des WDR ergeben. Der Hinweis dazu kam von einer Geflüchteten: Ihr war aufgefallen, dass einige aus ihrem Deutschkurs in der Prüfung verdächtig schnell fertig waren. Eine Kursteilnehmerin habe ihr dann gesagt, dass ihr Mann die Fragen bei Telegram gekauft habe. Tatsächlich konnte die WDR-Redaktion in der Telegram-Gruppe die Fragen und Antworten kaufen. Im zuständigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat man erstaunt auf die Recherche reagiert - jetzt soll nach der Lücke im System gesucht und diese dann schnell geschlossen werden. Der Deutschtest ist Teil der sogenannten Integrationskurse.

8:26 Uhr Wieder mehr Feldhasen auf Äckern in BW Eine Woche vor Ostern gibt es gute Neuigkeiten zu den Feldhasen: Ein trockenes und warmes Frühjahr hat ihnen in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr viel Nachwuchs beschert. Bei Zählungen im vergangenen Frühjahr hoppelten im Schnitt 19 Feldhasen pro Quadratkilometer auf Feldern, Wiesen und Äckern, wie der Landesjagdverband heute in Stuttgart mitteilte. Im Frühjahr 2022 hatten die Jägerinnen und Jäger bei nächtlichen Stichprobenzählungen noch im Schnitt 14 Langohren gezählt, im Jahr zuvor waren es 16 gewesen. Die meisten Feldhasen sind laut Verband in der mittelbadischen Rheinebene sowie im Donau-Iller-Lech-Raum zu finden, die wenigsten im Hochrheingebiet und im oberschwäbischen Hügel- und Moorland.

Industriehalle in Balingen brennt aus In einer Industriehalle in Balingen (Zollernalbkreis) ist heute früh ein Feuer ausgebrochen. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr stand die gesamte Halle in Flammen, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte. Mittlerweile sei das Feuer zwar gelöscht, die Halle aber komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde durch das Feuer niemand verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht.

IHK und Einzelhändler wollen Pforzheimer City aufwerten Die Pforzheimer Ladenbesitzerinnen und -besitzer fordern einen "Kümmerer" für die Innenstadt. Das wurde beim Forum Innenstadt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald deutlich. In mehreren Veranstaltungen haben die IHK und die Einzelhändler in der Stadt fünf große Themenfelder beackert und Maßnahmen entwickelt, mit deren Hilfe mehr Leben in die City kommen soll. Dabei geht es zum Beispiel um Spiel- und Sportangebote in der City, Cafés an den Flüssen Enz und Nagold oder mehr begrünte Dächer und Fassaden, außerdem um einkaufsfreundlichere Parkmöglichkeiten, aber auch um mehr Radwege. Mit diesen und weiteren Ideen wollen die Forumsteilnehmer jetzt an die Stadt herantreten. Über allem steht die Forderung nach einem City-Manager, der sich konsequent um all diese Themen kümmert. Diese Stelle gibt es zwar schon, sie ist aber seit Längerem unbesetzt.

Bahn bestätigt: Ab sofort Bodycams im Nahverkehr möglich Die Deutsche Bahn bietet Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern im Nahverkehr ab sofort bundesweit an, Bodycams zu tragen. Das hat eine Bahn-Sprecherin bestätigt. Testphasen hätten gezeigt, dass die Geräte deeskalierend wirkten und so auch vor körperlichen Übergriffen schützten. Getestet wurde unter anderem in der Schwarzwaldbahn zwischen Offenburg (Ortenaukreis) und Singen (Kreis Konstanz). Im Jahr 2023 wurden nach Bahnangaben mehr als 1.300 DB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Nahverkehr angegriffen.

Eishockey: Mannheim vor dem Aus - auch Schwenningen verliert Lange Gesichter bei den Eishockey-Fans im Land: Die Mannheimer Adler verloren gestern das vierte Viertelfinalspiel der Play-Off-Serie daheim mit 1:3 gegen die Eisbären Berlin. Den Adlern droht damit das Aus - die Berliner können am Dienstag die Serie für sich entscheiden. Die Schwenninger Wild Wings erlebten gestern Abend ebenfalls eine Enttäuschung. Gegen die Straubing Tigers setzte es eine 1:5-Heimniederlage - somit steht es in der Best-of-seven-Serie insgesamt 2:2. Bremerhaven und München haben sich gestern bereits vorzeitig fürs DEL-Halbfinale qualifiziert.

A81 bei Geisingen nach Unfall Richtung Süden gesperrt Die Autobahn 81 Stuttgart Richtung Singen ist derzeit zwischen dem Dreieck Bad Dürrheim und Geisingen (Kreis Tuttlingen) nach einem schweren Unfall blockiert. Grund ist ein Unfall mit fünf Lkw, der gerade aufgenommen wird. Die Lastwagen seien kurz vor vier Uhr heute früh aufgrund überfrierender Nässe an der Anschlussstelle Geisingen ins Rutschen geraten und kollidiert, ein Lkw sei umgekippt, so die Polizei. Zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Klarer Sieg bei OB-Wahl in Leimen John Ehret wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Leimen südlich von Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis. Bei der Wahl holte der parteilose 52-Jährige bereits im ersten Durchgang fast zwei Drittel der Stimmen: Ehret kam auf 63,8 Prozent. Er ist bislang Bürgermeister der Gemeinde Mauer (ebenfalls Rhein-Neckar-Kreis). Mit deutlichem Abstand folgt auf dem zweiten Platz die Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden (FDP) mit 24,7 Prozent. Der Bürgermeister von Bammental (Rhein-Neckar-Kreis), Holger Karl, landete mit 11,3 Prozent abgeschlagen auf Rang drei. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,6 Prozent.

Das wird heute wichtig In Augsburg beginnt der Prozess gegen vier Männer wegen der folgenschweren Explosion eines Böllers im Augsburger Fußballstadion. Der Hauptangeklagte aus dem Raum Göppingen soll im vergangenen November während des Bundesligaspiels des FC Augsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim im Gästeblock einen in Deutschland nicht zugelassenen Böller mit enormer Detonationskraft gezündet haben. 14 Menschen wurden dadurch verletzt, darunter fünf Kinder. Viele erlitten ein sogenanntes Knalltrauma. Drei weiteren Angeklagten wird Beihilfe vorgeworfen. Im Enzkreis werden Maßnahmen präsentiert, mit denen die Behörden die Zahl der Wildunfälle reduzieren wollen. Der Kreis ist nach eigenen Angaben eine von landesweit zwei Modellregionen, in denen diese Maßnahmen getestet werden. So werden beispielsweise an der B294 zwischen Neulingen-Bauschlott und Bretten (Kreis Karlsruhe) zwei neue Dialog-Displays aufgestellt, die auf die besondere Gefahr durch Wildwechsel hinweisen sollen.

Folge des G9-Comebacks: Rückkehr des Stresstests für Viertklässler? Mit der Rückkehr des neunjährigen Gymnasiums (G9) in Baden-Württemberg kommt wohl auch eine verbindlichere Grundschulempfehlung zurück, berichtet mein Kollege Henning Otte. Früher entschieden die Lehrkräfte, ob ein Grundschulkind ins Gymnasium gehen soll oder nicht. Seit dem Schuljahr 2012/2013 entspricht die Empfehlung jedoch ihrem Wortsinn - die Eltern entscheiden selbst über die weiterführende Schule. Jetzt soll die Grundschulempfehlung wohl wieder verbindlicher werden. Der Grund: Die Landesregierung fürchtet, dass das künftige G9 - das weniger stressig sein soll - überrannt wird. Die SPD stellt sich gegen eine härtere Grundschulempfehlung. So ein "Grundschulabitur" mache Kindern und Eltern nur unnötigen Druck und sei unsozial, sagte der Bildungsexperte der SPD-Fraktion, Stefan Fulst-Blei, dem SWR.

Strobl warnt vor "Cannabis-Tourismus" Franzosen, die scharenweise in den Schwarzwald reisen, um Joints zu rauchen? Das prophezeit der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) angesichts der bevorstehenden Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Strobl fordert deshalb weniger Cannabis-Vereine in Grenzregionen, um einem "Cannabis-Tourismus" entgegenzutreten. Aus Strobls Ministerium heißt es, dass unmittelbare Auswirkungen auf die Kommunen in Grenznähe zu befürchten seien. "Treffen an einer Staatsgrenze innerhalb des Schengenraumes Rechtssysteme aufeinander, die gleiche Sachverhalte deutlich unterschiedlich regeln, dann sind die Auswirkungen in den Kommunen in Grenznähe unmittelbar spürbar." So hätten restriktivere gesetzliche Regelungen in Frankreich zu einer erheblichen Dichte an Glücksspielautomaten in der Grenzstadt Kehl geführt, welche von französischen Grenzgängern genutzt würden. "Ein vergleichbarer Grenztourismus von Frankreich nach Baden-Württemberg ist bei einer teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland daher ebenfalls naheliegend." Zudem müsse die Bundespolizei an der Grenze zu Frankreich künftig verstärkt kontrollieren, um den Ein- beziehungsweise Ausfuhrschmuggel von Cannabis zu unterbinden, sagte der Innenminister der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Polizei muss mehr Einsatz zeigen, um die negativen Folgen der Entscheidung der Ampel vor Ort abzumildern."