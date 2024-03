per Mail teilen

Auf einem Firmengelände in Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

An der B39 zwischen Hockenheim und Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagnachmittag eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung kam es an der Bundesstraße stundenlang zu Sichteinschränkungen. Es war eine große schwarze Rauchwolke zu sehen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, wie die Polizei mitteilte. Für die Löscharbeiten musste ein Stück der B39 gesperrt werden.

Abgebrannte Lagerhalle an B39: keine Verletzten

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. In der Lagerhalle habe es unter anderem Altreifen, Gabelstapler und kleine Gasflaschen gegeben, die durch das Feuer explodiert seien. Das Feuer habe auch auf eine kleine Nebenhalle übergegriffen, in der Oldtimer-Autos gelagert waren. Wie viele davon beschädigt seien, sei aber noch nicht bekannt. Insgesamt habe eine Fläche von etwa 2.100 Quadratmetern gebrannt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 230.000 Euro. Wie es zu dem Brand gekommen ist, könne man noch nicht sagen, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.