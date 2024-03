Nach dem Großbrand in einem Einkaufszentrum in Mosbach-Neckarelz ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Personen - wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat Ermittlungen nach dem Großbrand am Montag (11. März) in einem Einkaufszentrum in Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) aufgenommen. Gegen vier Personen werde ermittelt - wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Donnerstagmorgen auf SWR-Anfrage mit.

Bei ihnen handelt es sich um Mitarbeiter eines Dachdecker-Betriebes. Von den vier Personen, die am Montag auf dem Dach des Einkaufszentrums gearbeitet haben, seien zwei schon namentlich bekannt, so der Sprecher weiter. Um wen es sich bei den anderen beiden gehandelt hat, werde noch ermittelt.

Suche nach der Brandursache in Mosbach geht weiter

Möglicherweise haben die Männer Bitumenbahnen auf dem Dach verschweißt und dabei den Brand verursacht. Bitumenbahnen werden zum Abdichten von Dächern eingesetzt. Beim Verlegen solcher Bahnen wird das Material mit der Flamme eines Gasbrenners erhitzt, um die einzelnen Bauteile zu verbinden. Was genau passiert ist, soll jetzt ein Sachverständiger klären.

Der Schaden am Gebäude und den Waren in den betroffenen Märkten dürfte mehrere Millionen Euro betragen. Genau könne man ihn noch nicht beziffern, so die Staatsanwaltschaft. In dem Einkaufszentrum waren unter anderem ein Elektromarkt, ein Supermarkt und ein Möbelgeschäft untergebracht.

Der Blick auf die Brandruine nach dem Brand in Mosbach. SWR

Gebäude gehört Privatperson aus der Region

Der Eigentümer der Immobilie hatte einen Generalunternehmer mit Arbeiten an dem Einkaufszentrum beauftragt. Dieser habe laut Staatsanwaltschaft die Dacharbeiten an ein Subunternehmen vergeben. Dabei sei auch die Haftung für mögliche Schäden an das Subunternehmen übergegangen.

Das Grundstück und die Immobilie in Mosbach-Neckarelz gehören einer Einzelperson aus der Region. Sollten die Ermittlungen ergeben, dass tatsächlich die Beschäftigten des Dachdeckerbetriebes den Brand verursacht haben, könnte der Eigentümer seine Schadenersatzansprüche bei der Haftpflichtversicherung des Betriebes geltend machen.

Feuer löste Großeinsatz in Einkaufszentrum aus

Bei dem Großfeuer in einem Einkaufszentrum in Mosbach-Neckarelz waren rund 250 Retter im Einsatz. Das betroffene Gebäude war am Montag schnell geräumt worden, sodass niemand verletzt wurde. Bis Mittwoch war die Feuerwehr vor Ort, um mögliche Glutnester löschen zu können. Die Brandruine wurde mit Brettern und Bauzäunen abgeriegelt.