In Leingarten ist am Mittwochmittag ein Brand in einem Einkaufsmarkt ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Sendung am Mi. , 23.8.2023 14:00 Uhr, SWR4 BW am Nachmittag, SWR4 Baden-Württemberg