Eine 84-jährige Frau ist in Friedrichshafen-Ittendorf durch einen Schuss ums Leben gekommen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 83-jährigen Lebensgefährten.

In Friedrichshafen-Ittendorf ist eine ältere Frau durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen ihren 83-jährigen Lebenspartner. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs war über Notruf gemeldet worden, dass die 84-jährige Frau sich selbst umgebracht habe und tot in der Wohnung liege. Beim Eintreffen fanden die Polizisten die Frau dann auch mit einer Schussverletzung im Kopf vor, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Polizei stellt Selbsttötung in Frage

Im Laufe der Ermittlungen hätten sich erhebliche Zweifel an der Schilderung des 83-Jährigen ergeben. Eine Obduktion habe zudem den Verdacht erhärtet, dass eine andere Person geschossen habe, heißt es von der Polizei. Deshalb werde nun von einer mutmaßlichen Tötung der Frau ausgegangen. Der 83-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten noch an, so die Polizei.