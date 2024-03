Der Polizeipräsident der Region Rhein-Neckar, Siegfried Kollmar, ist tot. Er starb überraschend am Dienstagabend im Alter von 62 Jahren. Das bestätigte die Polizei dem SWR.

Mannheims Polizeipräsident Siegfried Kollmar ist am Dienstagabend unerwartet nach einer geplanten Operation gestorben. Er wurde 62 Jahre alt. Kollmar war seit August 2021 Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim und damit verantwortlich für eines der größten Polizeipräsidien Baden-Württembergs.

Kollmars Karriere begann in Bruchsal

1979 wurde Kollmar in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) Polizist, später leitete er einige Jahre die Kriminalpolizei Mannheim, bevor er Vize-Polizeipräsident und dann Polizeipräsident wurde. Kollmar selbst sagte in einem SWR-Interview, dass ihn seine Erfahrungen aus dem Streifendienst für sein Präsidentenamt gut vorbereitet hätten:

Es ist wichtig, dass man weiß, wovon man spricht. Da hilft es einfach, wenn man das von der Pike auf gelernt hat.

Als Beamter war Kollmar auch bei vielen spektakulären Einsätzen dabei. Geprägt hätten ihn unter anderem der Amoklauf von Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) im Jahr 2013 mit mehreren Toten und die Amokfahrt in Heidelberg am Marktplatz 2017. Kollmar selbst sagte an seinem ersten Arbeitstag als Polizeipräsident dem SWR:

Das ist natürlich schon ein klein wenig der Karrierehöhepunkt eines Polizeibeamten, wenn er in einer Behörde von über 2.600 Mitarbeitern an der Spitze stehen darf.

Strobl bezeichnete Kollmar als einen "Macher"

Bei seiner Amtseinführung vor zweieinhalb Jahren bezeichnete Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) Siegfried Kollmar als einen "Macher. Geradlinig, vorausschauend und vom Teamgedanken beseelt." Strobl sprach in einer Mitteilung am Mittwoch sein Beileid aus: "Die Polizeifamilie in Baden-Württemberg nimmt Anteil an seinem plötzlichen Tod. Unsere Gedanken in diesen schweren Stunden gelten seiner Familie und seinen Freunden." Auch Vertreter der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprachen ihre Teilnahme aus. "Die GdP trauert um einen gradlinigen, streitbaren und verlässlichen Polizeipräsidenten", so der Landesvorsitzende der Polizei-Gewerkschaft Gundram Lottmann. Kollmar war in seiner Funktion für die Sicherheit von rund einer Million Menschen in der Rhein-Neckar-Region zuständig.