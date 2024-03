per Mail teilen

Die Notfallpraxis des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) soll dauerhaft geschlossen bleiben. In der Politik regt sich Widerstand.

Eigentlich sollte sie nur vorübergehend geschlossen bleiben, aber jetzt steht es fest: Die Notfallpraxis des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes in Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis bleibt dauerhaft geschlossen. Das bestätigte die Kassenärztliche Vereinigung am Dienstag auf SWR-Anfrage.

Der baden-württembergische Minister für ländlichen Raum, Peter Hauck (CDU) - selbst gebürtig aus dem Neckar -Odenwald-Kreis - reagierte am Dienstag entsetzt auf die Entscheidung.

Die durch die Kassenärztliche Vereinigung geplante Schließung der Notfallpraxis in Buchen ist die Höhe vom Gipfel.

Eine Schließung verletze nicht nur den Sicherstellungsauftrag einer ärztlichen Notfallversorgung, sondern ließe Menschen in der ländlichen Region hilflos zurück. Hauck habe den Sozialminister als oberste Aufsichtsbehörde der Kassenärztlichen Vereinigung direkt über deren "verachtendes Handeln" informiert. Am Dienstag kündigte er eine Überprüfung an.

Urteil ändert rechtliche Ausgangslage für Mediziner im Ruhestand

Im vergangenen Oktober hatte es bei der Kassenärztlichen Vereinigung geheißen, ein aktuelles Gerichtsurteil sorge dafür, dass das bisherige System der Bereitschaftspraxen infrage gestellt sei und man erst für Rechtssicherheit sorgen müsse.

Hintergrund ist ein Urteil des Bundessozialgerichts, wonach sogenannte Pool-Ärzte - zum Beispiel Ruheständler - im Notfalldienst nicht automatisch selbstständig und somit sozialversicherungspflichtig sind.

Kassenärztliche Vereinigung: Nicht genügend Hausärzte

In der Folge wurden einige Notfallpraxen geschlossen, unter anderem in Buchen. Jetzt sagt die Kassenärztliche Vereinigung: Es gibt im Neckar-Odenwald-Kreis nicht genug Hausärzte, die Bereitschaftsdienste zum Beispiel an Wochendenden übernehmen können. Deswegen wird der Buchener Standort für immer geschlossen.

Die Notfallpraxis in Mosbach soll dagegen erhalten bleiben, so eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung gegenüber dem SWR.