In diesen Skigebieten ist Skifahren über Ostern möglich

Schnee liegt nur noch in höheren Lagen. Aber einige Skigebiete im Allgäu und Vorarlberg haben über Ostern noch geöffnet. Nach Ostern endet vielerorts dann die Saison.

Die Osterferien können Wintersportlerinnen und -sportler aus der Region Bodensee-Oberschwaben nutzen, um noch einmal Ski- oder Snowboardfahren zu gehen. Einige Skigebiete im Allgäu und in Vorarlberg haben noch geöffnet.

Skifahren teilweise bis zum 21. April möglich

In Mellau-Damüls in Vorarlberg liegen am Berg laut Schneebericht bis zu 170 Zentimeter Schnee. Dort sind noch mehr als 40 Lifte in Betrieb - bis einschließlich zum Sonntag nach Ostern, dann endet die Saison.

Auch im Skigebiet Silvretta Montafon in Vorarlberg endet die Saison am 7. April. Noch etwas länger ist Wintersport im Vorarlberger Skigebiet Sonnenkopf bei Klösterle möglich - und zwar bis zum 14. April. Am Arlberg endet die Wintersaison am 21. April.

Teils auch Talabfahrten geöffnet

Im Allgäu liegt in den Bergen auch noch ausreichend Schnee, die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen melden 85 Kilometer präparierte Pisten, teilweise sind auch noch Talabfahrten möglich.