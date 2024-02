Wintersport in Vorarlberg: Tourismusbetriebe bislang zufrieden

Die Tourismusbetriebe in Vorarlberg ziehen eine positive Zwischenbilanz zur aktuellen Saison. Die Übernachtungszahlen seien überall gestiegen, heißt es.

Hotels und Ferienwohnungen in Vorarlberg waren in der Wintersaison sehr gefragt. Überall wurden mehr Übernachtungen verzeichnet als im Jahr zuvor. Den prozentual größten Anstieg erzielte die Region Bodensee-Vorarlberg mit knapp sieben Prozent, heißt es in einer Mitteilung. Das entspricht einem Plus von fast 15.000 Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders viele Übernachtungen in Montafon und im Bregenzerwald

Besonders viele Übernachtungen verzeichneten auch die Wintersportregionen Montafon und Bregenzerwald. Laut aktuellem Tourismusbericht gab es dort jeweils 24.000 Übernachtungen mehr als in der vergangenen Saison.

Die kommenden Wochen seien aber entscheidend für den Verlauf der Gesamtsaison, so der Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus. Die Wintersaison sei dieses Jahr kompakter, da Ostern auf das letzte Märzwochenende falle.