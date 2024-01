Ab auf die Piste: Wo Skifahren und Langlaufen im Allgäu lohnt

Wer an diesem Wochenende auf die Piste will, muss dafür nicht in die Schweizer Berge oder nach Vorarlberg. Gute Bedingungen gibt es auch in tieferen Lagen im württembergischen Allgäu.

Im württembergischen Allgäu freuen sich Skifahrer und Langläufer derzeit vielerorts über den frisch gefallenen Schnee. Die Bedingungen sind gut, aber es gibt Einschränkungen. Nicht alle Lifte sind geöffnet, nicht alle Loipen gespurt.

In Isny im Allgäu ist trotz des Neuschnees aktuell nur die Loipe im Langlaufstadion gespurt und offen. Sie sei in gutem Zustand, heißt es. Weitere Loipen sind aber nicht geöffnet. In Betrieb ist am Stadtrand von Isny der Felderhalde-Lift, dort liegen nach Angaben des Betreibers bis zu 20 Zentimeter Schnee. Am Wochenende öffnet der Lift schon am Vormittag.

Auch die Schwärzenlifte im Skigebiet Eschach bei Buchenberg laufen. Hier liegen bis zu 60 Zentimeter Schnee. Die Pistenverhältnisse werden auf der Homepage als sehr gut beschrieben.

Nicht in Betrieb sind die Lifte in Karsee und der Gohrersberg-Lift in Kreuzthal. Wer Langlauf betreiben will, findet in Balderschwang gespurte Loipen.