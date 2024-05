Auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu wollte das SWR Studio Friedrichshafen am Donnerstag Premiere mit "Talk im Grünen" feiern. Die Veranstaltung wurde wegen Regens und Sturms abgesagt.

"Talk im Grünen" auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu sollte am Donnerstag erstmals auf der Landesgartenschau über die Bühne gehen. Schauspielerin Christine Urspruch hatte zugesagt und war auch gekommen. Doch bei Sturm und Regen und ungemütlichen Temperaturen kamen die Verantwortlichen des SWR Studios Friedrichshafen zu dem Schluss, "Talk im Grünen" am späten Nachmittag kurzfristig abzusagen.

Alle waren da. ChrisTine Urspruch, die Band VollgasBrass und Moderator Wolfgang Wanner. Aber das Wetter spielte nicht mit. SWR

Alle Beteiligten waren sich einig

Die Entscheidung fiel in Abstimmung mit ChrisTine Urspruch und den Musikern von "VollgasBrass" aus Isny im Allgäu. Die Bühne ist zwar überdacht, aber das Publikum auf den Stühlen vor der Marktbühne wäre Wind und Regen ausgesetzt gewesen. Die Gäste haben alle zugesagt, wenn irgendwie möglich bei einem Alternativtermin wieder mit dabei zu sein. Das SWR Studio Friedrichshafen wird diesen Termin in Kürze bekannt geben.

Bekannt als Gerichtsmedizinerin aus dem ARD-Tatort

ChrisTine Urspruch ist in Remscheid geboren, sie lebt aber seit mehreren Jahren in Wangen im Allgäu. Für sie war der "Talk im Grünen" also ein Heimspiel. Schon als junge Studentin hatte sie sich für das Theater interessiert. Sie spielte an Bühnen wie Bonn und Basel. Sie engagiert sich auch bei den Festspielen in Wangen. Bundesweit bekannt geworden ist sie mit Kino- und Fernsehrollen, vor allem als Gerichtsmedizinerin im ARD-Tatort aus Münster.

ChrisTine mit großem T

Ihren Vornamen schreibt ChrisTine Urspruch bewusst mit "großem T" in der Mitte, das habe sie als Jugendliche so gewählt. Es sei sowas wie ein Schutzschild für sie, sagte sie in einem Gespräch mit dem SWR. ChrisTine Urspruch ist 1,32 Meter groß, sie habe das aber nie als Problem erfahren.