Wer in der Region ein Auto zulassen will, brauchte teilweise Geduld: Erneut ist bei KfZ-Zulassungsstellen ein Software-Problem aufgetreten. Nun sei es behoben, so die Firma.

Bei den Kfz-Zulassungsstellen in der Region Stuttgart ist es am Mittwoch zu einer technischen Störung durch eine Software gekommen. Seit Mittwochmittag könnten die Behörden aber wieder wie gewohnt mit der Software arbeiten, teilte der kommunale IT-Dienstleisters Komm.ONE dem SWR mit.

KfZ-Stelle: Lange Schlange an Gründonnerstag

Die Auswirkungen der Störung machten sich jedoch auch am Donnerstag bemerkbar: Viele Anträge konnten nicht bearbeitet werden. In Stuttgart mussten die Kunden mehrere Stunden warten. Am Tag nach der Störung bildete sich vor der KfZ-Zulassungsstelle eine Schlange. Ein Mann im vorderen Teil der Schlange sagte dem SWR am Vormittag, er stehe bereits seit 7 Uhr an.

Eine Frau war bereits am Mittwoch da und versuchte nun noch einmal ihr Glück. Am Eingang der Behörde informierte ein Schild darüber, dass wegen der Störungen zur Bewältigung des Publikumsverkehrs "besondere Regelungen" getroffen werden und dass man auf Durchsagen achten solle.

Menschen stehen an Gründonnerstag Schlange vor der KfZ-Zulassungsstelle in Stuttgart. SWR Katja Trautwein

Störung auch bei anderen Kfz-Zulassungsstellen

Seit Einführung einer Software des kommunalen IT-Dienstleisters Komm.ONE im vergangenen Juni kam es immer wieder zu Problemen. Die Folge waren lange Schlangen und Kundenrückstau. Die Stadt Stuttgart forderte die Firma am Mittwoch noch einmal dazu auf, eine schnelle Lösung für das Softwareproblem zu finden.

Auch andere Zulassungsstellen im Land hatten Probleme. Der Kreis Göppingen beispielsweise gab auf seiner Webseite bekannt, dass es von etwa 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr Software-Fehlermeldungen gab. Die Übertragung von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt sei nicht möglich gewesen. Der Kreis teilte mit, dass auch nach Ostern noch mit längeren Wartezeiten bei der Kfz-Zulassung gerechnet werden müsse.

"Die Störung betraf alle Zulassungsstellen, die unsere Software Kommunalmaster Fahrzeug für Zulassungsprozesse verwenden", teilte Komm.ONE mit. Bei einem Update sei ein Fehler aufgetreten. Deshalb habe man die Software am Mittwoch bis zur Mittagszeit deaktivieren müssen. Man bedauere die Probleme, hieß es am Donnerstag in der Stellungnahme.

Viele wollen vor Ostern ihr Motorrad zulassen

Das Software-Problem ereignete sich zu einem besonders schlechten Zeitpunkt. Denn vor Ostern ist die Nachfrage bei der Stuttgarter Zulassungsstelle jedes Jahr hoch, weil viele Menschen zum Beispiel ihre Motorräder oder andere Fahrzeuge für die Sommersaison anmelden wollen.