Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

9:38 Uhr OB-Wahl in Weil am Rhein ändert Bundestagsbesetzung Dass die CDU-Politikerin Diana Stöcker die Oberbürgermeisterwahl in Weil am Rhein gestern gewonnen hat, habe ich euch ja bereits heute früh berichtet. Ihre Wahl hat auch Auswirkungen auf den Bundestag. Aktuell sitzt die neue Oberbürgermeisterin noch im Parlament in Berlin, hat aber bereits im Vorfeld der OB-Wahl angekündigt, dass sie im Fall eines Sieges ihr Mandat niederlegen will. Dadurch kann jetzt der Karlsruher Ingo Wellenreuther in den Bundestag zurückkehren. Er steht auf der Landesliste der CDU als erster Nachrücker. Ob er davon auch Gebrauch machen wird, ließ Wellenreuther vor der Wahl in Weil am Rhein noch offen. Der CDU-Politiker vertrat bereits 19 Jahre lang den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt im Bundestag, bevor er 2021 sein Direktmandat an die grüne Kandidatin Zoe Mayer verlor.

9:32 Uhr Die aktuelle Lage auf den Straßen in BW Inzwischen ist es auf den Straßen im Land deutlich voller geworden, als noch vor zwei Stunden. Auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Gärtringen und Böblingen/Sindelfingen stockt der Verkehr ebenfalls auf fünf Kilometern. Ebenfalls auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart staut sich der Verkehr zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und dem Engelbergtunnel auf fünf Kilometer. Viel Geduld brauchen die Autofahrerinnen und -fahrer auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel - hier stockt der Verkehr auf 13 Kilometern, und zwar zwischen Herbolzheim und Teningen.

9:14 Uhr Warnstreiks bei der Lufthansa - wieder Passagiere betroffen Und gerade eben erreichen uns neue Infos zu Warnstreiks: Passagiere der Lufthansa müssen sich in dieser Woche auf neue Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat das Bodenpersonal in der laufenden Tarifrunde zu neuen Warnstreiks aufgerufen - und zwar am Donnerstag und Freitag, wie ver.di soeben bekannt gab.

9:06 Uhr Menschen in Hohenlohe mit den meisten Arbeitsstunden in Baden-Württemberg Jetzt steht es fest: Die Menschen in Hohenlohe arbeiten am meisten von allen im Land. Das zumindest sagen die Zahlen des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2022. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Menschen in dieser Region deutlich fleißiger sind als im restlichen Baden-Württemberg. Schuld ist vielmehr die Wirtschaftsstruktur. Denn im Hohenlohekreis gibt es deutlich mehr Vollzeit- und weniger Teilzeitjobs als woanders.

8:52 Uhr Amtseinführung des neuen Generalbundesanwalts in Karlsruhe Der bisherige Strafrichter am Bundesgerichtshof (BGH), Jens Rommel, wird heute in Karlsruhe als neuer Generalbundesanwalt eingeführt. Er ist dann oberster Ermittler gegen Terror, Spionage und Kriegsverbrechen. Zu seinem Amtsantritt gibt es am Vormittag einen Festakt in der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Rommel folgt auf Peter Frank, der Richter am Bundesverfassungsgericht wurde.

8:39 Uhr Abstimmung über neue Straßennamen in Mannheim In Mannheim können die Menschen ab heute abstimmen: Wie sollen vier Straßen im Stadtteil Rheinau künftig heißen? Die Online-Abstimmung endet am 17. März. Die bisherigen Straßenamen haben bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Missfallen gesorgt, denn sie sind nach einem Antisemiten und drei Menschen benannt, die während der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika im Einsatz waren und als historisch belastet gelten.

Welche Straßennamen zur Wahl stehen, lest ihr hier: Mannheim Miriam-Makeba-Straße statt Gustav-Nachtigal-Straße? Umstrittene Straßennamen in Mannheim-Rheinau: Abstimmung über neue Namen Vier Straßen im Mannheimer Stadtteil Rheinau sind nach Personen benannt, die als historisch belastet gelten. Wie sie künftig heißen sollen? Darüber wird ab Montag abgestimmt.

8:24 Uhr NRW: Vier Tote bei Brand in Altenheim Eine tragische Meldung erreicht uns aus Nordrhein-Westfalen: Dort sind in der Gemeinde Bedburg-Hau am Niederrhein bei einem Brand in einem Altenheim vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr, ein Feuerwehrmann und ein Polizist wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht aus. Warum, ist noch unklar. 46 Bewohner des Seniorenheims konnten gerettet werden.

8:15 Uhr Ohrfeige: Geldstrafe für Lehrerin an Waldorfschule in Schwäbisch Hall Eine Lehrerin der freien Waldorfschule Schwäbisch Hall muss offenbar eine Strafe zahlen, weil sie einen zehnjährigen Schüler geohrfeigt haben soll. Das berichtet das Haller Tagblatt und beruft sich auf die Staatsanwaltschaft. Demnach hat die Pädagogin dem Strafbefehl zunächst widersprochen, ihren Einspruch dann aber zurückgezogen. Wie die Zeitung weiter schreibt, hat es in der Schule schon mehrere ähnliche Fälle gegeben. So habe die Mitgliederversammlung gegen einen Lehrer wegen mehrerer Übergriffe ein Betretungsverbot verhängt.

7:48 Uhr Wann gibt es wieder Streiks bei der Bahn? Nach dem Ende der Friedenspflicht kommen auf Bahnkundinnen und -kunden wohl wieder neue Streiks im Zugverkehr zu. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselsky für heute Vormittag eine Pressekonferenz angekündigt. Dabei will er über den Stand der Dinge und das weitere Vorgehen informieren. Die GDL hatte die Verhandlungen nach Angaben der Bahn am Donnerstag vorzeitig abgebrochen. Der Hauptstreitpunkt ist immer noch derselbe: Die Forderung der Gewerkschaft nach einer 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Bundesverkehrsminister Wissing hat beide Seiten noch einmal aufgefordert, weiter zu verhandeln.

7:35 Uhr Größter Solarpark Baden-Württembergs entsteht im Kreis Biberach Es soll der größte Solarpark im Land werden, den der Energieversorger EnBW in Langenenslingen (Kreis Biberach) baut. Auf einer Fläche von 80 Hektar erzeugt die Anlage nach Fertigstellung eine Leistung von mehr als 80 Megawatt. Der Solarpark soll ab Mitte kommenden Jahres 30.000 Dreipersonenhaushalte mit Strom versorgen und rund 54.000 Tonnen CO₂ jährlich einsparen. Heute beginnen die Bauarbeiten mit dem offiziellen Spatenstich.

7:24 Uhr Die aktuelle Lage auf den Straßen in BW Der Start in die Woche gestaltet sich noch einigermaßen überschaubar auf den Straßen. Auf den Autobahnen im Land gibt es augenblicklich zwei größere Behinderungen: auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim-West steht ein defektes Fahrzeug, dort ist die rechte Spur gesperrt. Auch auf der A5 staut sich der Verkehr Richtung Karlsruhe. Zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd steht ein defekter LKW auf dem Standstreifen. Und auf der B14 Backnang Richtung Stuttgart staut sich der morgendliche Berufsverkehr am Kappelbergtunnel auf vier Kilometer.

7:13 Uhr Prozess in Ellwangen: Amphetaminhandel im großen Stil Zwei mutmaßliche Drogenhändler müssen sich ab heute Nachmittag vor dem Ellwanger Landgericht verantworten. Sie sollen im großen Stil das Amphetamin Captagon hergestellt haben. Rund 300 Kilogramm der Droge hatte die Polizei im vergangenen Sommer bei den beiden Männern in einer Autowerkstatt bei Regensburg sichergestellt. Die Polizei fand noch mehr - nämlich Grundstoffe, mit denen weitere drei Tonnen Captagon hätten hergestellt werden können. Da einer der Angeklagten in Heidenheim gemeldet ist, hat die Staatsanwaltschaft Ellwangen in dem Fall ermittelt.

6:40 Uhr So wird heute das Wetter in BW Nach einem größtenteils sonnigen Sonntag erwartet uns ein wolkenreicher Start in die neue Woche. Örtlich kann es auch regnen, am Dienstag und Mittwoch wird das Wetter noch etwas unbeständiger. Die Temperaturen erreichen heute 6 Grad im Nordschwarzwald und bis zu 13 Grad am Main.

6:18 Uhr Volksabstimmung: Flughafen Zürich darf Pisten verlängern Der Flughafen Zürich in der Nähe der Grenze zu Deutschland kann ausgebaut werden. Bei einer Volksabstimmung im Kanton gab es rund 60 Prozent Ja-Stimmen für die Verlängerung von zwei Start- und Landebahnen. Die jetzt 3.300 Meter lange Piste Richtung Norden soll um 280 Meter verlängert werden. Eine weitere Piste mit heute 2.500 Metern soll um 400 Meter Richtung Westen verlängert werden. In der Grenzregion in Baden-Württemberg fürchten viele, dass dadurch die Anzahl der Starts und Landungen künftig zunehmen wird. Laut Flughafenbetreiber sei das aber nicht der Fall. Es gehe um einen sichereren Betrieb.

6:10 Uhr Bundeskanzler Scholz besucht das Ländle Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt wieder nach Baden-Württemberg. Heute besucht er unter anderem eine Schule und einen Mercedes-Benz-Standort in Sindelfingen (Kreis Böblingen). Morgen geht es für den Kanzler zum Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw. Mehrere Proteste sind bereits angemeldet. Auch bei dem Kanzlerbesuch in Freiburg in der vergangenen Woche gab es Proteste von Landwirtinnen und Landwirten. Mehr Infos zum Besuch des Kanzlers gibt es hier.

6:05 Uhr Weil am Rhein hat neue Oberbürgermeisterin Die Lörracher CDU-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker wird neue Oberbürgermeisterin von Weil am Rhein. Sie erreichte gestern Abend im ersten Wahlgang mit rund 59,7 Prozent der Stimmen die erforderliche absolute Mehrheit. Die 53-Jährige hatte nach eigenen Worten mit einem Sieg im ersten Wahlgang nicht gerechnet. Hinter Stöcker landete die Freiburgerin Jasmin Ateia (Grüne) mit rund 21 Prozent, also deutlichem Abstand, auf Platz zwei. Die vier übrigen Kandidatinnen und Kandidaten blieben im einstelligen Prozentbereich. Weils künftige Oberbürgermeisterin Diana Stöcker (rechts) freut sich am Sonntagabend über ihren eindeutigen Sieg. SWR Matthias Zeller

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist heute zu Besuch in Baden-Württemberg. Geplant sind mehrere Termine, sein Besuch führt ihn unter anderem an die Gottlieb-Daimler-Schule und zum Mercedes-Benz Standort in Sindelfingen (Kreis Böblingen). Am Nachmittag wird er im Nordschwarzwald erwartet. Der Prozess um einen der spektakulärsten Drogenfunde im vergangenen Jahr beginnt heute vor dem Landgericht Ellwangen (Ostalbkreis). Im Juli 2023 hatten Einsatzkräfte des Bundeskriminalamts (BKA) eine zum Drogenlabor umgebaute Autowerkstatt nahe dem bayerischen Regensburg ausgehoben. Sie fanden dabei über 300 Kilogramm Amphetamine und zweieinhalb Tonnen Streckmittel. Daraus hätten rund drei Tonnen Captagon mit einem Marktwert von geschätzt 60 Millionen Euro hergestellt werden können. Sie sollten nach Einschätzung des BKA international vertrieben werden. Die synthetische Droge war bislang hauptsächlich im arabischen Raum verbreitet, inzwischen gibt es sie jedoch auch in Europa. Angeklagt sind ein Mann aus Syrien, der in Heidenheim gemeldet war, sowie ein weiterer Syrer. Ein dritter Beschuldigter ist flüchtig. Im Norden Baden-Württembergs beginnen heute die Bauarbeiten für die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL). Wenn die Pipeline fertig ist, soll sie Erdgas, Biogas und später Wasserstoff vom hessischen Lampertheim (Kreis Bergstraße) über 250 Kilometer quer durch Baden-Württemberg bis ins bayerische Bissingen (Kreis Dillingen an der Donau) transportieren. Die Fertigstellung des letzten Bauabschnitts 500-Millionen-Euro-Projekt SEL ist für das Jahr 2032 geplant.