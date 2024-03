per Mail teilen

In einer Volksabstimmung haben sich die Bewohner des Kantons Zürich für einen Ausbau der Pisten am Flughafen ausgesprochen. Deutsche Anwohner sind besorgt.

Die Zürcherinnen und Zürcher haben am Sonntag für den Ausbau der Pisten am grenznahen Schweizer Flughafen Zürich gestimmt. Deutsche und Schweizer Anwohner fürchten, dass ein „Ja“ zum Pistenausbau auch mehr Fluglärm bedeuten würde.

Flughafenbetrieb soll sicherer werden

Um ein paar hundert Meter sollen die beiden Hauptpisten am Flughafen Zürich länger werden. Damit werde das komplizierte An- und Abflugsystem entzerrt und leistungsfähiger, so die Flughafenbetreiber. Ihr Hauptargument: der Flugbetrieb werde damit sicherer.

Deutsche Anwohner füchten mehr Fluglärm

Die Anwohner im Norden und an der deutschen Grenze im Raum Bodensee und Hochrhein sind skeptisch: sie fürchten, dass die längeren Pisten die Grundlage sind, um die Zahl der Flugbewegen weiter zu erhöhen. Zudem soll die längere Piste künftig auch Starts von schweren Langstreckenflügen in Richtung Norden und damit in Richtung der deutschen Grenze möglich machen.

Flughafen auf Wachstumskurs

Die Hauptlandepiste des Flughafens Zürich liegt 13 Kilometer vom Rhein entfernt. Im vergangenen Jahr haben 29 Millionen Passagiere über den Flughafen gereist. Laut Flughafen soll diese Zahl bis 2040 auf 50 Millionen Passagiere pro Jahr ansteigen.