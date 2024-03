Zwei mutmaßliche Drogenhändler stehen ab Montag in Ellwangen vor Gericht. Sie sollen in großem Stil das Amphetamin Captagon hergestellt haben.

Die Polizei fand im Sommer 2023 erstmals ein Drogenlabor für Captagon in Deutschland. In einer Autowerkstatt in Regensburg (Bayern) stellten die Ermittler rund 300 Kilogramm der Droge sowie Grundstoffe für die mögliche Herstellung von weiteren gut drei Tonnen Captagontabletten sicher.

Zwei Syrer im Alter von 31 und 52 Jahren wurden verhaftet, als sie in der Werkstatt an einer Tablettiermaschine arbeiteten. Weil einer der Beschuldigten in Heidenheim gemeldet ist, liegt die Zuständigkeit bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen. Am Montag beginnt vor dem dortigen Landgericht der Prozess gegen die zwei Männer.

Der Drogenfund in der Autowerkstatt bei Regensburg sorgte bundesweit für Aufsehen. Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte in Bayern eine bis dahin unbekannte Drogenküche ausgehoben und zwei Männer festgenommen, als sie das Amphetamin im Regensburger Drogenlabor verarbeiteten. Dem dritten Verdächtigen gelang die Flucht. Er hatte sich zwei Wochen zuvor abgesetzt und soll sich in Syrien versteckt halten.

Bei einer Durchsuchung von Grundstücken und Wohnräumen im bayerischen Bruck fanden die Ermittler Captagontabletten, die offenbar zum Weiterverkauf bestimmt waren. Ein Großteil der Tabletten war in blauen Tonnen verpackt, Zeugen berichteten, dass die Drogen womöglich unter Autoteilen versteckt waren, die nach Saudi-Arabien verschifft werden sollten.

Was ist Captagon? Captagon gibt es schon seit den 1960er Jahren. Ursprünglich wurde es als Medikament entwickelt und unter anderem zur Behandlung von ADHS eingesetzt. Das zu den sogenannten Weckaminen gehörende Aufputschmittel hat aber ein hohes Suchtpotential. Das heißt: Der Wirkstoff Fenetyllin macht stark abhängig, wirkt ähnlich wie Speed und Crystal Meth und ist in Deutschland seit 1986 verboten und vom Markt genommen. Prinzipelle Wirkungen: Captagon verursacht Schlaflosigkeit. Das Präparat macht wach, unterdrückt Müdigkeit, Ängste und Hunger und führt zu Euphorie. Im Sport hatte Captagon eine gewisse Bedeutung als Dopingmittel, steht aber seit 1978 auf der Dopingliste des Deutschen Sportbundes. Inzwischen wird die synthetische Droge vor allem auf der arabischen Halbinsel produziert und als Aufputschmittel im Krieg eingesetzt. Viele der illegalen Labore liegen daher auch in Syrien.

Bei der Durchsuchung eines Anwesens des zweiten, 52-jährigen Beschuldigten im niedersächsischen Rüdershausen fanden die Ermittler unter anderem auch 70 Säcke mit pulverförmigen Substanzen, die zur Herstellung von Captagontabletten notwendig sein sollen. Darüber hinaus wurden in Regensburg mehrere Gerätschaften zur professionellen Herstellung von Betäubungsmitteln in Tablettenform sichergestellt.

Wenn man sich diese großen Funde anschaut, dann liegt es natürlich nahe, dass es sich hier um eine organisierte Tätergruppierung handeln könnte, die auch länderübergreifend agiert.

Die Festnahmen waren nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen erfolgt. Das bayerische Landeskriminalamt sowie die Polizei in Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten die Ermittlungen des BKA und der Staatsanwaltschaft Ellwangen unterstützt.

Die Ermittler hatten schon länger die syrische Captagon-Mafia im Visier. Drei Monate später, im Oktober 2023, entdeckten die Staatsanwaltschaft Aachen und Ermittler des Zollfahndungsamtes Essen in einem Garagenkomplex an der Autobahn bei Aachen, ähnlich wie in Regensburg, rund 300 Kilogramm Captagon. Den Großteil der Tabletten hatten die Drogenschmuggler zwischen 16 Tonnen Sand versteckt, die säckeweise auf Paletten gestapelt waren.

Das waren ganz normale Sandsäcke aus dem Baumarkt, original bedruckt.

Das Rauschgift sei in einer kleinen äußeren Sandschicht eingebettet gewesen, erklärte Ermittlungsleiter Andreas B. in einem Interview des ARD-Netzwerks von BR, MDR, SWR und RBB in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Mediengruppe Bayern: "Das waren ganz normale Sandsäcke aus dem Baumarkt, original bedruckt." So seien bei äußerlicher Betrachtung der Säcke und auch beim Abtasten keine Tabletten zu erkennen gewesen.

Zusammen mit weiteren zeitnahen Funden, unter anderem an den Flughäfen Köln/Bonn und Leipzig/Halle, wurde in diesem Fall eine Rekordmenge von 461 Kilogramm Captagon sichergestellt. Nach Recherchen des ARD-Netzwerks in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Mediengruppe Bayern hat das Rauschgift einen Straßenverkaufswert von rund 60 Millionen Euro.

Die Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft, Katja Schlenkermann-Pitts, sagte in einem Interview mit dem ARD-Netzwerk: "Wenn man sich diese großen Funde anschaut, dann liegt es natürlich nahe, dass es sich hier um eine organisierte Tätergruppierung handeln könnte, die auch länderübergreifend agiert". Und sie kündigte an: Mit Blick auf die Fälle in Regensburg, Essen und Köln/Bonn oder auch in Aachen und Leipzig wolle ihre Behörde deshalb "diese Strukturen und Zusammenhänge weiter aufklären".

Die Pillen aus dem Aachener Garagenkomplex waren neben Bahrain auch für Saudi-Arabien bestimmt. Das saudische Königreich gilt als wichtigster Absatzmarkt weltweit.

Vier Syrer im Alter zwischen 33 und 45 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Seit 2020 stellen die Behörden in Deutschland und in der EU immer größere Mengen der Droge sicher. Captagontabletten werden vor allem in Syrien und im Libanon in illegalen Fabriken hergestellt. Die Nachfrage ist groß, die Gewinne riesig. Das Assad-Regime wird verdächtigt, an dem Milliardengeschäft beteiligt zu sein.

In vielen Fällen wird die Ware auf dem Land- oder Seeweg nach Europa geschmuggelt. Deutschland gilt dabei bislang als reine Durchgangsstation. Hier werden die Drogen mit so genannter Tarnware in Container umgepackt und dann per Schiff oder Flugzeug in den arabischen Raum weitertransportiert. So soll die Herkunft der Drogen verschleiert werden.

Die synthetische Droge Captagon wurde in den 60er und 70er Jahren in Deutschland hergestellt und ursprünglich zur Behandlung von Aufmerksamkeitsstörungen eingesetzt. Wegen schwerer Nebenwirkungen wurde es 1986 als Medikament vom Markt genommen. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt, dass die Droge stark abhängig macht, und Depressionen, Halluzinationen und Angstzustände auslösen kann.

Anfang der 2000er Jahre tauchte eine Schwarzmarktversion von Captagon in Osteuropa und im Nahen Osten auf. Heute ist Captagon eine der am häufigsten konsumierten synthetischen Drogen im arabischsprachigen Raum. Diese Tatsache unterstreicht die enorme Nachfrage und Beliebtheit dieser Aufputschdroge.

Nach Angaben des BKA liegen die Herstellungskosten für das Aufputschmittel im einstelligen Cent-Bereich. In den Golfstaaten hingegen wird eine Pille für 20 bis 25 Dollar verkauft.

Der Prozess vor dem Landgericht Ellwangen beginnt an diesem Montag (4. März). Das Urteil wird voraussichtlich am 18. März verkündet. Bei der Beweisaufnahme werden sechs Zeugen und ein Sachverständiger gehört.