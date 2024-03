per Mail teilen

In Langenenslingen (Kreis Biberach) entsteht der größte Solarpark von Baden-Württemberg. Das teilte der Energieerzeuger EnBW als Betreiber des Parks anlässlich des Spatenstichs mit.

Mit einem Spatenstich geht am Montagvormittag der derzeit größte Solarpark von Baden-Württemberg in Langenenslingen im Kreis Biberach in den Bau. Er hat laut EnBW eine Fläche von 80 Hektar und erzeugt nach Fertigstellung eine Leistung von mehr als 80 Megawatt. Der Solarpark soll ab Mitte kommenden Jahres 30.000 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen und rund 54.000 Tonnen CO₂ jährlich einsparen.

Schafe könnten unter dem Solarpark weiden

Die Planungen laufen seit 2019. Das Projekt sei wegweisend für die nachhaltige Energiegewinnung in der Region, schreibt der Energieerzeuger in einer Mitteilung. Dort, wo der Solarpark im Langenenslinger Ortsteil Wilflingen entsteht, sei bisher Landwirtschaft betrieben worden, allerdings auf vergleichsweise schlechten Böden. Die EnBW stellt sich vor, dass die Wiesen um die 140.000 Solarmodule herum in Zukunft von Schafen beweidet werden könnten.

Zum Spatenstich werden neben Vertretern der EnBW auch der Biberacher Landrat Mario Glaser und der Langenenslinger Bürgermeister Andreas Schneider (beide parteilos) erwartet.