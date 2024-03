Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:54 Uhr Autozulieferer Eissmann offenbar insolvent Der Automobilzulieferer Eissmann Automotive Deutschland GmbH aus Bad Urach (Kreis Reutlingen) sowie die wichtigsten deutschen Tochtergesellschaften haben am Mittwoch beim Amtsgericht Tübingen einen Insolvenzantrag gestellt. Das berichtet die "Wirtschaftswoche". Das 1964 gegründete Unternehmen stellt Verkleidungskomponenten für Autos wie Mittelkonsolen, Instrumententafeln, Armauflagen, Türverkleidungen, Sitzrückenschalen und Driver Airbags her. Auch Schaltgriffe und Wählhebel sowie komplette Verkleidungssysteme gehören zum Angebot. Eissmann Automotive beliefert nach eigenen Angaben nahezu alle namhaften Automobilhersteller und Automobilzulieferer in der Welt. Laut Unternehmenshomepage beschäftigt das Unternehmen derzeit weltweit an 17 Standorten rund 5.000 Mitarbeitende, rund 1.000 davon in Deutschland. Das Unternehmen steckt offenbar seit längerer Zeit in der Krise. Wie viele andere Autozulieferer kämpft Eissmann laut dem Medienbericht mit der weltweit sinkenden Nachfrage nach Autos und dem hohen Kostendruck bei der Umstellung auf die Elektromobilität. Bad Urach 1.000 Mitarbeitende in Deutschland betroffen Automobilzulieferer Eissmann aus Bad Urach ist offenbar insolvent Die Automobilbranche in Deutschland steckt in schwierigen Zeiten. Das spürt auch der Automobilzulieferer Eissmann von der Schwäbischen Alb, der laut einem Medienbericht pleite ist.

6:43 Uhr Tierquälerei? Zwei Polizisten der Mannheimer Reiterstaffel vor Gericht Die Vorwürfe haben es in sich: Zwei Polizeibeamte der Mannheimer Reiterstaffel sollen Pferde unter anderem mit Schlägen und Pfefferpaste gequält haben. Deswegen müssen sie sich jetzt vor Gericht verantworten. Bei der Reiterstaffel habe ein rauer Ton geherrscht, Pferde und Menschen seien angebrüllt und Tiere mit Schlägen bestraft worden, sagte eine frühere Kollegin der beiden Männer gestern vor dem Amtsgericht Mannheim als Zeugin aus. Ihre Ansichten für gewaltfreiere Dressuren seien von den erfahrenen Kollegen stets belächelt und ihre Kritik als die eines "hysterischen Pferdemädchens" abgetan worden, sagte die Frau, die die Reiterstaffel inzwischen verlassen hat. Die beiden beschuldigten Polizisten wiesen die Vorwürfe zurück. Zum Prozess kam es laut Gericht deshalb, weil die beiden Beamten Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatten. Ein Sprecher des für die Reiterstaffel zuständigen Polizeipräsidiums "Einsatz" in Göppingen teilte dem SWR gestern mit, nach Verkündung eines Urteils am Mannheimer Amtsgericht werde man prüfen, ob gegen die beiden Beamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Mannheim Verdacht des Verstoßes gegen Tierschutzgesetz Polizisten der Reiterstaffel weisen Tierquälerei-Vorwürfe zurück Polizeibeamte der Mannheimer Reiterstaffel sollen Dienst-Pferde mit Dosen, Schlägen und Pfefferpaste gequält haben. Deswegen stehen sie jetzt vor Gericht.

6:30 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Viele Wolken, zeitweise Regen Heute ist der Himmel meist wolkenverhangen. Vor allem im Süden und Osten Baden-Württembergs fällt zeitweise Regen. Bei schwachem bis mäßigem Südwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,7 MB | MP4)

6:22 Uhr Das wird heute wichtig Der Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr in Baden-Württemberg geht heute weiter. Dazu hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Betroffen sind Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, so ver.di. Außerdem sind heute bundesweite Demonstrationen von Fridays for Future (FFF) angekündigt. Die Gewerkschaft ver.di und die Klimaschutzorganisation arbeiten bereits seit einiger Zeit zusammen. Unter dem Motto #WirFahrenZusammen will das Bündnis für klimagerechte und faire Mobilität kämpfen. Im Verfahren gegen zwei Polizisten wegen eines tödlichen Einsatzes im Mai 2022 in Mannheim will das Landgericht Mannheim heute das Urteil verkünden. Ein 27-jähriger Polizeioberkommissar war wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge angeklagt worden, ein gleichaltriger Polizeihauptmeister wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen.

6:09 Uhr Tarifverhandlungen bei Deutscher Bahn erneut gescheitert Bei der Deutschen Bahn drohen erneut Streiks. Die vor einigen Wochen wieder aufgenommenen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL sind nach Angaben des bundeseigenen Konzerns gescheitert. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer habe die Verhandlungen abgebrochen, teilte die Bahn gestern mit. Die GDL war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. "Trotz weitreichender Zugeständnisse der Deutschen Bahn (DB) und trotz des Einsatzes von zwei erfahrenen Moderatoren hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die vertraulichen Tarifverhandlungen mit der Bahn heute frühzeitig platzen lassen", teilte die Bahn mit. Gescheitert seien die Gespräche auch dieses Mal an der Kernforderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden. Zudem will die Gewerkschaft unter ihrem Chef Claus Weselsky auch für Teile der Infrastruktur Tarifverträge aushandeln. Beide Punkte lehnt die Bahn bisher ab.