Ohrfeige an Waldorfschule in Schwäbisch Hall: Lehrerin muss Strafe zahlen

Wieder ist die Schwäbisch Haller Waldorfschule in den Schlagzeilen. Wieder geht es um gewaltbereite Lehrer. Eltern berichten von mehreren Übergriffen und psychischer Gewalt.

Eine Lehrerin der freien Waldorfschule Schwäbisch Hall muss eine Strafe zahlen, weil sie einen zehn Jahre alten Schüler geohrfeigt haben soll. Das berichtet das "Haller Tagblatt" und beruft sich auf die Schwäbisch Haller Staatsanwaltschaft. Demnach hatte die Pädagogin dem Strafbefehl zunächst widersprochen, ihren Einspruch aber dann zurückgezogen.

Nach mehreren Beschuldigungen: Lehrer erhält Betretungsverbot

Nach dem Pressebericht war die Ohrfeige nur ein Fall von mehreren an der Schule. So habe die Mitgliederversammlung gegen einen Lehrer wegen mehrerer Übergriffe ein Betretungsverbot verhängt. Laut "Haller Tagblatt" sprechen Eltern von einem "System der Drohung und Erpressung", Beschwerden würden unter den Teppich gekehrt, um Missbrauch in jeglicher Form zu decken.

Bereits in der Vergangenenheit wurden Fälle von Gewalt und auch sexuellen Übergriffen an der Waldorfschule in Schwäbisch Hall bekannt. So wurde beispielsweise im März 2021 ein Lehrer verurteilt, weil er sich an zwei Mädchen vergangenen hatte.