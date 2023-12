Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

9:46 Uhr Finanzminister Bayaz über Wolfgang Schäuble Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat bestürzt auf den Tod des CDU-Politikers Wolfgang Schäuble reagiert. "Mit Wolfgang Schäuble verliert Deutschland einen Jahrhundertpolitiker. Er steht in einer Reihe mit Kanzlern und Bundespräsidenten", so Bayaz auf X, ehemals Twitter. Deutschland habe Schäuble viel zu verdanken. Der langjährige CDU-Politiker verstarb am Dienstagabend im Alter von 81 Jahren. Mit Wolfgang #Schäuble verliert Deutschland einen Jahrhundertpolitiker. Er steht in einer Reihe mit Kanzlern & Bundespräsidenten. 🇩🇪 hat ihm viel zu verdanken. Ich erinnere mich gerne an inspirierende Gespräche im Bundestag. Mein herzliches Beileid an die Familie und viel Kraft!

8:53 Uhr Viele Besucher für Hängebrücke bei Todtnau Die Erwartungen der "Black-Forest-Line"-Betreiber wurden übertroffen: Gut 150.000 Interessierte haben die neue Hängebrücke über dem Todtnauer Wasserfall im Kreis Lörrach seit der Eröffnung an Pfingsten besucht. Ursprünglich hatte der Investor mit 100.000 Besuchern in diesem Jahr gerechnet. Die sogenannte Black-Forest-Line ist rund einen halben Kilometer lang und - nach Angaben des Investors - die längste Hängebrücke im Schwarzwald. Sendung am Mi. , 27.12.2023 6:57 Uhr, Anstöße, SWR1 Baden-Württemberg

8:41 Uhr Deutliche Niederlage für Tübinger Basketballer - Ulm verliert ebenfalls Nicht nur im Eishockey, sondern auch im Basketball kann von einem besinnlichen 2. Weihnachtsfeiertag keine Rede sein. Hoch her ging es gestern beispielsweise in Tübingen, wo die heimischen Tigers niemand geringeren als den FC Bayern München empfangen haben. Allerdings blieb die Weihnachts-Überraschung aus: Der schwäbische Aufsteiger überzeugte nur phasenweise und agierte in der Offensive oft zu einfallslos. Am Ende hieß es 96:74 (46:32) für die Gäste. Eine Niederlage gab es auch für den Deutschen Meister. Ratiopharm Ulm hat im Eurocup sein Heimspiel gegen Turk Telekom Ankara mit 79:85 (41:40) überraschend verloren. Ulm hatte zuvor fünf von sechs Heimspielen in dem Wettbewerb gewonnen, während Ankara in der Fremde fünf von sechs Partien verlor.

8:19 Uhr Derbysieg: Schwenninger Wild Wings triumphieren bei den Adlern Mannheim Von wegen "Stille Nacht": Hoch her ging es am gestrigen 2. Weihnachtsfeiertag in der Deutschen Eishockey-Liga - und das mit dem Baden-Württemberg-Derby in Mannheim: Die Adler empfingen die Wild Wings aus Schwenningen. Die Gäste gewannen das Landesduell in der Mannheimer Arena überraschend mit 5:3.

8:09 Uhr Wetteraussichten für Baden-Württemberg Harmlose Wolken, ansonsten Sonnenschein und milde Temperaturen: Der Mittwoch hat für uns in Baden-Württemberg hervorragende Wetteraussichten parat. Vor allem im Süden zeigt sich die Sonne - nach anfänglichem Frühnebel - häufig. Die Temperaturen steigen auf 6 Grad am Titisee bis 12 Grad am Kaiserstuhl. Dazu weht schwacher Südwind mit starken bis stürmischen Böen im Schwarzwald und auf der Alb. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,5 MB | MP4)

7:51 Uhr Wie geht es mit dem Riesen-Windrad bei Freiburg weiter? Im vergangenen September wurde eines von zwei alten Windkrafträdern auf dem Freiburger Schauinsland gesprengt - es soll Platz her für ein neues, 229 Meter hohes Riesen-Windrad. Allerdings ruht die Baustelle vorerst. Die Verantwortlichen wollen abwarten, bis wieder stabil gutes Wetter herrscht, wie ein Sprecher der Ökostromgruppe Freiburg erklärte. Er verwies auf einen Windradflügel, der im November wegen des schlechten Wetters beim Transport durch die Ortenau steckengeblieben war. Das Risiko wolle man nicht noch einmal eingehen. Außerdem bleibe abzuwarten, ob die Lieferzeiten eingehalten werden. Frühestens im Mai sollen die Teile für den Turm des neuen Windrads angeliefert werden. Auf dem Schauinsland wird er dann zusammengesetzt und soll im November in Betrieb gehen. So sah das vor wenigen Wochen aus, als der große Flügel nicht mehr weiter transportiert werden konnte:

7:48 Uhr Feuerwehr Heilbronn schickt Hilfe wegen Hochwasser-Lage Die Feuerwehr Heilbronn hat nach eigenen Angaben ein mobiles Hochwasser-Schutz-System ins niedersächsische Sarstedt geliefert, um die Einsatzkräfte dort bei der Hochwasser-Lage zu unterstützen. An Neckar, Kocher und Jagst entspannt sich die Lage derweil - der Main bei Wertheim im Main-Tauber-Kreis könnte heute seinen Pegel-Höhepunkt erreichen. Anders ist die Situation in anderen Regionen Deutschlands - etwa in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort ist die Hochwasser-Lage weiter angespannt. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass sich die Lage dort bald entspannt, weil der Regen nachlässt. Sendung am Mi. , 27.12.2023 6:57 Uhr, Anstöße, SWR1 Baden-Württemberg

7:11 Uhr Missglückte Geschenke: Auf was es beim Umtausch ankommt Wer kennt's nicht? Man packt das Geschenk aus und muss sich über den Pullover freuen, der aber leider zwei Größen zu groß ist. Auch in diesem Jahr lagen sicherlich wieder Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, die den Beschenkten nicht gefallen, zu groß oder zu klein sind. Ein Glück, dass die Feiertage vorbei sind und die Geschäfte wieder geöffnet haben: Viele Menschen werden das nutzen, um ihre Geschenke umzutauschen. Ein gesetzliches Umtauschrecht bei einwandfreier Ware gibt es übrigens nicht. Der Umtausch ist hier abhängig von der Kulanz der Händlerinnen und Händler. Auf was es beim Umtausch ankommt, haben wir in unserem Reel auf Instagram zusammengefasst:

6:54 Uhr An Heiligabend: Vater mit Messer im Rücken In Dillingen (Bayern) endeten die Weihnachtsvorbereitungen für einen Familienvater mit einem Messer im Rücken. Was geschah, klingt ziemlich kurios und wünscht man keinem an Heiligabend: Die Mutter bereitete das Essen in der Küche vor und hatte dabei ein Messer in der Hand, als sich ihr Baby plötzlich verschluckte und erbrach. Der 36-jährige Vater wollte neue Kleidung für das Kind aus dem Schlafzimmer holen. Die Frau kam, um ihm zu helfen - hatte dabei aber noch das Messer in der Hand. Der Mann stolperte und fiel mit dem Rücken in das Messer, weshalb er ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Sendung am Mi. , 27.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:44 Uhr Verkehrsminister fordert mehr E-Autos, um CO2-Emissionen zu senken Im Autoland Baden-Württemberg steigen die CO2-Emissionen im Verkehrssektor. Im Vergleich zu 2021 lag der Anstieg im Jahr 2022 bei 0,1 Millionen Tonnen, was einem Plus von 0,4 Prozent entspricht. Geht es nach Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hilft da nur eines: mehr E-Autos. "Wer eine klimaschutzorientierte Verkehrspolitik in Deutschland machen will, der muss auch das Auto in den Blick nehmen und kann nicht nur über den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr reden", sagte der Grünen-Politiker. Selbst wenn viele Menschen mehr zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren würden, habe das nur bescheidene Effekte auf den CO2-Ausstoß. Allerdings: Das Ende der Förderung von Elektroautos kommt da ungelegen. Mitte Dezember hatte das Bundeswirtschaftsministerium kurzfristig mitgeteilt, dass vom nächsten Tag an keine neuen Anträge für eine Förderung mehr gestellt werden könnten. "Das ist natürlich nicht nachvollziehbar und deshalb ärgerlich. Mein Hauptkritikpunkt ist, dass diese Entscheidung plötzlich über Nacht gekommen ist", sagte Hermann. Seine Sorge: Weniger Menschen könnten deshalb E-Autos kaufen.

6:34 Uhr 239 Menschen spenden bei DRK-Aktion an Weihnachten Blut Blutspenden können Leben retten. Im Kreis Göppingen haben am 2. Weihnachtsfeiertag 239 Menschen Gutes getan und Blut gespendet. Grundsätzlich darf jeder gesunde Mensch ab einem Alter von 18 Jahren beim DRK zur Blutspende gehen. Frauen können vier Mal, Männer sogar sechs Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Video herunterladen (39,8 MB | MP4) Sendung am Mi. , 27.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:16 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Von heute bis übermorgen streiken mehrere Ärzteverbände. Sie rufen bundesweit dazu auf, Praxen geschlossen zu halten. Auch Baden-Württemberg ist von den Streiks betroffen. Keine Pause zwischen den Jahren: In der Basketball-Bundesliga müssen gleich zwei Vereine aus Baden-Württemberg heute ran. Jeweils in eigener Halle treffen die MHP Riesen Ludwigsburg auf Oldenburg sowie die MLP Academics Heidelberg auf Göttingen. Am Samstag wurde im Mannheimer Stadtteil Schönau ein Mann von der Polizei erschossen. Er soll die Beamten mit einem Messer bedroht haben. Die "Initiative 2. Mai" hat für heute Abend zu einer Mahnwache aufgerufen - eigenen Angaben zufolge gegen Polizeigewalt und zum Gedenken an den Verstorbenen.

6:10 Uhr Polizei erschießt mit Messer bewaffneten Mann in Mannheim - Mahnwache geplant Eventuell habt ihr über die Feiertage diesen tragischen Vorfall mitkommen: Am Samstag wurde im Mannheimer Stadtteil Schönau ein Mann von der Polizei erschossen. Er soll die Beamten mit einem Messer bedroht haben. Die Familie des Verstorbenen wird seitdem von Seelsorgern betreut, im SWR schilderte die Tochter des 49-Jährigen, dass ihr verstorbener Vater schon immer psychische Probleme gehabt habe und der Polizei bereits bekannt gewesen sei. Trotzdem hätte er "niemandem etwas angetan", sagte sie. Sie könne nicht begreifen, dass ihr Vater sterben musste. Die "Initiative 2. Mai" hat nun für heute Abend zu einer Mahnwache in Schönau aufgerufen - außerdem zu einer Kundgebung am Samstag auf dem Marktplatz - eigenen Angaben zufolge gegen Polizeigewalt und zum Gedenken an den Verstorbenen. Die Initiative hatte sich vor rund anderthalb Jahren gegründet - nach dem Tod eines psychisch kranken Mannes, der nach einer Polizeiaktion am Mannheimer Marktplatz starb. Video herunterladen (55,8 MB | MP4)

6:06 Uhr Wolfswelpe vom Schluchsee überfahren - BW hat kein Rudel mehr Der bislang einzige bekannte Wolfswelpe in Baden-Württemberg ist am Schluchsee im Südschwarzwald von einem Auto angefahren worden und verendet. Der Welpe war erst Ende Juli 2023 durch eine Fotofalle der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) nachgewiesen worden. Es war der erste Wolfsnachwuchs seit rund 150 Jahren. Auf unseren Social-Media-Kanälen haben viele Menschen die Nachricht kommentiert. Viele finden es traurig, dass mit dem Tod des Welpen das Land Baden-Württemberg auch sein erstes Wolfsrudel verliert - da dies neben einem Paar auch Nachwuchs umfasst. Andererseits gibt es auch viel Kritik von "Wolfsgegnern", die für den Wolf keinen Platz in Baden-Württemberg sehen. Schaut gerne vorbei und teilt mit uns eure Meinung.

6:03 Uhr Viele Arztpraxen sollen aus Protest geschlossen bleiben Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) haben Ärzteverbände dazu aufgerufen, Hausarzt- und Facharztpraxen bundesweit zwischen den Jahren geschlossen zu halten. Die für heute bis übermorgen geplante Aktion ist Teil der Kampagne "Praxis in Not", die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird. An dem Streik beteiligen sich auch Medizinerinnen und Mediziner der Ärzteverbände MEDI und MEDI GENO in Baden-Württemberg. Mit dem Streik wolle man vor allem auf die Lage der Medizinischen Fachangestellten aufmerksam machen. Sie arbeiteten durch Personalmangel und wegen steigender Patientenaufkommen an der Belastungsgrenze. Der MEDI Baden-Württemberg ist nach eigenen Angaben mit rund 5.000 niedergelassenen Fach- und Hausärztinnen und Psychotherapeuten der größte Verband seiner Art im Land. Sendung am Mi. , 27.12.2023 5:57 Uhr, Anstöße, SWR1 Baden-Württemberg