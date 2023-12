Die Kritik an der Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach reißt nicht ab: Nun wollen Medizinerinnen und Mediziner ein Zeichen setzen - mit einem bundesweiten Streik.

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik will der Virchowbund der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zwischen dem 27. und 29. Dezember Tausende Praxen geschlossen lassen - und das mitten in der Krankheitswelle und zwischen den Feiertagen.

Für dringende Notfälle sollen Vertreter benannt werden. An dem bundesweiten Streik beteiligen sich auch Medizinerinnen und Mediziner der Ärzteverbände MEDI und MEDI GENO in Baden-Württemberg. Das ist die Interessenvertretung der Niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Von Mittwoch bis Freitag sollen zahlreiche Praxen geschlossen bleiben.

Die Niedergelassene Ärzteschaft beklagt finanzielle Nachteile durch politische Entscheidungen. So sei die Neupatientenregelung, die Anfang des Jahres in Kraft getreten war, auf Kosten der Kranken gegangen. Sie hätten drastisch längere Wartezeiten für Facharzttermine, so der Ärzteverband MEDI in Baden-Württemberg. Die Honorarsteigerung von 3,85 Prozent reiche nicht aus, um die ambulante Versorgung ausreichend zu finanzieren.

Medizinische Fachangestellte an Belastungsgrenze

Mit dem Streik wolle man vor allem auf die Lage der Medizinischen Fachangestellten aufmerksam machen. Sie arbeiteten durch Personalmangel und wegen steigendem Patientenaufkommen an der Belastungsgrenze. Der MEDI Baden-Württemberg ist nach eigenen Angaben mit rund 5.000 niedergelassenen Fach- und Hausärztinnen und Psychotherapeuten der größte Verband seiner Art im Land.

Die Entscheidung des Bundessozialgerichts, dass Poolärztinnen und Ärzte im Bereitschaftsdienst sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden müssten, habe dazu geführt, dass nicht nur Notdienstzeiten sondern auch Sprechstundenzeiten reduziert werden mussten.

Rems-Murr-Kliniken stark belastet

Eine Sprecherin der Rems-Murr-Kliniken sagte dem SWR, am Standort in Winnenden hätten sich dadurch die Patientenzahlen in der Klinik-Notaufnahme durchschnittlich um 10 bis 15 Prozent erhöht, zu Spitzenzeiten mehr als verdoppelt. Ähnlich sei die Lage in der Klinik-Notaufnahme Schorndorf. Dies dürfe kein Dauerzustand werden - "daher muss rasch eine Lösung her, damit die Ärztlichen Notfallpraxen wieder die reguläre Patientenversorgung aufnehmen können", mahnte sie.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich am vergangenen Donnerstag beim RBB zu dem geplanten Streik geäußert. "Die Forderungen der Ärzteschaft sind bekannt, sie müssen nicht noch einmal vorgetragen werden, daher braucht jetzt nicht gestreikt werden, insbesondere wo so viele Menschen krank sind", sagte er. Zuvor hatte der Minister einen Krisengipfel für Januar angekündigt.

Kritik am Streik - und an Lauterbach

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisierte die Haltung von Lauterbach: "Außer öffentlich wirksame Verständnislosigkeit zeigt der Bundesgesundheitsminister keine Initiative, die wilden Maßnahmen zu stoppen", sagte er.

Für den angekündigten Streik der niedergelassenen Ärzte nach Weihnachten hat Brysch dennoch kein Verständnis: "Selbst die Gewerkschaft der deutschen Lokführer verzichtet zwischen Weihnachten und Anfang des neuen Jahres auf Streiks. Deshalb ist es unverständlich, dass in Zeiten vieler Kranker zu Praxisschließungen aufgerufen wird", sagte er.