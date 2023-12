Landkreis Konstanz: Motorradfahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

Am Dienstagnachmittag ist eine 64-Jährige bei einem Unfall bei Orsingen-Nenzingen ums Leben gekommen. Sie starb noch an der Unfallstelle. Sonst verliefen die Feiertage aus Sicht der Polizei ohne schwere Zwischenfälle.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Orsingen-Nenzingen im Landkreis Konstanz ist eine 64-jährige Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte am Dienstagnachmittag beim Linksabbiegen die Motorradfahrerin auf der L223 übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Die 64-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, hieß es. Die beiden Insassen des Wagens blieben demnach unverletzt.

Abgesehen von dem tödlichen Verkehrsunfall in der Nähe von Orsingen-Nenzingen verliefen die Weihnachtsfeiertage aus Sicht der Polizei ohne schwere Zwischenfälle. Rechtzeitig entdeckt wurden unter anderem ein Baumstamm und eine Steinplatte, die Unbekannte in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) auf die Gleise der Bahnlinie gelegt hatten.

Verkehrsbehinderungen durch Bäume und Gegenstände

Baumstamm und Steine konnten rechtzeitig von den Gleisen entfernt werden, niemand kam zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Im Kreis Sigmaringen krachte ein Baum zwischen Ostrach und Krauchenwies auf die Motorhaube einer in diesem Moment vorbeifahrenden Familie. Die Ehefrau wurde leicht verletzt, der Ehemann und die beiden Kinder kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Anwohnerin fallen maskierte Männer in Vorarlberg auf

In Götzis in Vorarlberg alarmierte eine besorgte Anwohnerin die Polizei, als sie eine Gruppe maskierter und vermeintlich bewaffneter Menschen beobachtete. Es stellte sich aber heraus, dass die Gruppe ein Musikvideo zu einem Rap-Song drehte. Anzeigen gab es trotzdem, weil die Polizei bei den Anwesenden Cannabis, verbotene Pyrotechnik-Artikel, eine Soft-Air-Langwaffe und ein Elektroschockgerät fand.