Die Motorradsaison hat gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen, doch sie hat bereits jetzt in den Kreisen Heilbronn und Hohenlohe fünf Menschen das Leben gekostet.

Nach einem verregneten Frühjahr sind viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in Heilbronn-Franken später in die Saison gestartet. Nach der langen Pause gab es bei den ersten Ausfahrten gleich mehrere schlimme Unfälle.

Zu Saisonstart fehlt das Verständnis füreinander

Es sei immer dasselbe zu Saisonbeginn, sagt Polizeihauptkommissar Ricky Lowag von der Verkehrspolizei Weinsberg (Kreis Heilbronn). Speziell im Begegnungsverkehr zwischen Auto- und Motorradfahrer sei das Verständnis noch nicht ganz so da. Andere Verkehrsteilnehmende hätten die Motorradfahrer anscheinend noch nicht so auf dem Schirm.

"Wenn man seinen Suchfilter nicht auf Motorrad gestellt hat, dann guckt das Gehirn tatsächlich auch nicht nach Motorradfahrern."

Die Gefahr, die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zu übersehen, sei aber kein Problem des Alters. Es könne tatsächlich jedem passieren, so Lowag. Je schneller ein Motorradfahrer unterwegs sei, desto schneller würde er auch übersehen. Dessen müsse sich der Motorradfahrer bewusst sein.

"Ein guter Motorradfahrer ist ein guter Risikomanager. Man muss mit den Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen."

Mehr Respekt im Straßenverkehr

Ein besseres Miteinander im Straßenverkehr wünschen sich auch einige Motorradfahrer und -fahrerinnen auf der Löwensteiner Aussichtsplatte (Kreis Heilbronn) - ein beliebter Treffpunkt der Biker. Mit mehr Rücksichtnahme würde weniger passieren.

Gefährliche Situation: Kreuzung oder Einmündung

Lowag, der sich stark in der Zweiradunfall-Prävention einsetzt, appelliert eindringlich, dass Motorradfahrer und -fahrerinnen immer mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmenden rechnen müssen. Wichtig sei das eigene Bewusstsein darüber, dass schon viel selbst verhindert werden könne - zum Beispiel in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen, die die gefährlichsten Strecken für Motorradfahrer seien.

"Allein der Umstand, dass der Autofahrer einen anguckt, ist nicht die Gewissheit, dass er einen auch tatsächlich gesehen hat."

Mehr Sicherheit durch Farbe bei Kleidung und Maschine

Sicherheit schaffe auch farbige Kleidung oder ein farblich auffälliges Motorrad, so Lowag. Er bringe auch immer den Helm ins Spiel. Der sei in Bewegung und werde noch besser wahrgenommen. Daher sei ein schwarzer Helm die ungünstigste Farbwahl für einen Motorradfahrer.

Airbag-Technik in der Motorradschutzkleidung

In der Motorradbekleidung gebe es auch integrierte Airbag-Systeme, die zum Beispiel in Jacken oder Kombis schon eingenäht seien, so Lowag. Die würden dann erkennen, dass der Motorradfahrer von seiner Maschine stürzt. Der Airbag solle vor allem Oberkörper und Halswirbelsäule schützen, erklärt der Hauptkommissar. Tödliche Unfällen könnten damit vermieden werden.

Besser: Ein zweiter Blick

Ricky Lowags Appell und Wunsch an alle Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen: genauer hinschauen - vor allem die Autofahrer, damit die auf zwei Rädern nicht übersehen werden. Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sollten bewusster unterwegs sein. Sie hätten es maßgeblich in der Hand, ob sie an- oder umkommen, sagt Lowag.