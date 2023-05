Wenig Andrang zum Tag der Motorradsicherheit im Donautal

Normalerweise ist das Interesse an Veranstaltungen zur Motorradsicherheit groß. Am Samstag kamen aber nur wenig Biker in die Nähe von Fridingen zum Tag der Motorradsicherheit.

Mit dem Mai hat die Motorradsaison begonnen. Ein Tag rund um die Sicherheit lockt deshalb regelmäßig viele auf ihren schweren Maschinen an. Wenn das Wetter stimmt: Die Informationsveranstaltung beim Knopfmacherfelsen zwischen Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen) und Beuron (Kreis Sigmaringen) nutzten am Samstag nur wenige. Experten von Polizei und Rettungsdiensten informieren Männer und Frauen von Polizei, Rotem Kreuz und ADAC standen parat, um mit Motorradfahrern auf dem Parkplatz beim Knopfmacherfelsen ins Gespräch zu kommen. Während die Polizei vor allem die allgemeine Sicherheit beim Motorradfahren ansprechen wollte, stand beim Deutschen Roten Kreuz Erste Hilfe bei Motorradunfällen im Vordergrund. Denn da hapert es bei vielen immer noch an ausreichenden Grundkenntnissen, so die DRK-Mitarbeiter. Der ADAC versuchte die Biker in Sachen Lautstärke zu sensibilisieren, denn über den Lärmpegel manch schwerer Maschine beklagen sich die Anwohner störe. Auch untereinander sollten die Zweiradfahrer mehr Rücksicht nehmen, so der Autoclub. Dadurch könnten nicht nur Missverständnisse, sondern vor allem Unfälle vermieden werden.