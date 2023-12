Eurocup: Ratiopharm Ulm verliert gegen Ankara

Mit einer Enttäuschung sind die Weihnachtsfeiertage für den Deutschen Basketball-Meister zu Ende gegangen: Ratiopharm Ulm verliert zuhause das Eurocup-Spiel gegen Ankara 79:85.

Ein stimmungsvoller Basketball-Abend am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Ratiopharm-Arena: 4.000 Fans, davon geschätzt mindestens 1.000 türkische Anhänger, feuern lautstark und stets friedlich ihre Teams an. Am Ende finden die ursprünglich favorisierten Ulmer aber einfach keinen Weg gegen starke Türken, die nun mal im Profisport nichts zu verschenken haben. Überragend für Ankara spielt Tyrone Wallace, der insgesamt 31 Punkte erzielt.

Ratiopharm Ulm geht 14:6 in Führung

Dabei startet Ulm, das in der Eurocup-Tabelle weit für Ankara liegt, gut in die Partie. Mit wacher Verteidigung erarbeiten sich die Gastgeber gute Wurfchancen. Thomas Klepeisz hat an der Dreierlinie alle Zeit der Welt, bevor er abdrückt, dabei noch gefoult wird, und die Ulmer Führung auf 14:6 erhöht. Doch plötzlich treffen die Gäste drei Dreier hintereinander, während beim ratiopharm-Team Williams und Jallow hochkarätige Chancen ungenutzt lassen. 19:19 steht es nach dem ersten Viertel.

Wallace trifft fünf von fünf Dreier für Ankara

Es folgen sehenswerte Ulmer Angriffe. Vor allem Trevion Williams beeindruckt mit starken 15 Punkten in der ersten Halbzeit, aber auch mit seinen guten Pässen und zahlreichen Rebounds. Auf der anderen Seite bekommen die Ulmer den Topscorer von Türk Telekom Ankara, den US-Amerikaner Tyrone Wallace, einfach nicht in den Griff. Bis zur Pause trifft Wallace fünf Distanzwürfe bei fünf Versuchen, markiert insgesamt 19 Zähler. Ulm führt zur Halbzeit knapp 41:40.

Im dritten Abschnitt ist es weiterhin ein unterhaltsames Spiel, das kein Team wirklich dominieren kann. Ulm geht nach Dreiern von Herkenhoff und Dadiet 52:48 in Führung. Doch die Gastgeber tun sich zunehmend schwer, gegen eine stabile türkische Abwehr Lösungen, beziehungsweise einen freien Mann zu finden. Tyron Wallace netzt seinen sechsten Dreier im sechsten Versuch ein. 56:61 nach drei Vierteln.

Thomas Klepeisz macht es noch einmal spannend

Für den Deutschen Meister sieht es nun nach einem harten Stück Arbeit aus. Man bekommt nichts geschenkt. Ankara verteidigt gut. Die Ulmer mühen sich im letzten Viertel. Aber sie haben weder die Raffinesse noch die Energie, um das Spiel noch einmal zu drehen. Eine halbe Minute vor Schluss kann Thomas Kleipeisz noch auf zwei Zähler verkürzen (77:79). Doch die Ulmer kassieren postwendend den nächsten Korb. Beim Stand von 77:81 und noch 15 Sekunden Spielzeit begeht ratiopharm Ulm ein Offensivfoul und verliert so den Ball. Die Entscheidung ist gefallen. Es folgen noch ein paar Fouls und Freiwürfe bis zum 79:85-Endstand.