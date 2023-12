Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:41 Uhr BW-Verkehrsminister sieht Deutschlandticket in Gefahr Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) befürchtet, dass das Deutschlandticket keine Zukunft haben könnte. "Ich bin schlicht in großer Sorge, dass da was schiefläuft. Wir haben viel zu wenig Mittel und nehmen uns viel vor", sagte er dem "Spiegel". Er warf der Bundesregierung vor, die Spielregeln bei der Finanzierung zu ändern. Das sei kein guter Stil, so Hermann.

9:32 Uhr Wohl keine weißen Weihnachten in Baden-Württemberg Nun haben wir ja bereits über das Wetter von gestern und die Aussichten für heute gesprochen. Doch was ist denn eigentlich mit Weihnachten? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Heiligabend und die Feiertage ruhigeres Wetter in Baden-Württemberg. Milde Luftmassen und nachlassender Regen sorgen für eine relativ entspannte Weihnachtszeit. Auf Schnee müssten die Baden-Württemberger an Heiligabend und den Feiertagen leider verzichten. "Es gibt keine weiße Weihnachten, zumindest nicht im Flachland", sagte ein DWD-Sprecher. "Nur auf den Gipfellagen kann zeitweise etwas Schnee dazukommen". Dieser solle aber wegen der milden Luftmassen ab Samstagnacht schon zu schmelzen beginnen.

9:00 Uhr Eishockey: Mannheim besiegt Frankfurt - kuriose Niederlage für Schwenningen Während die Bundesliga-Fußballer vielleicht schon am Strand liegen und ihren Urlaub genießen, sind die Eishockey-Profis aktuell im Dauereinsatz - so auch gestern Abend. In der DEL stand für die Adler Mannheim mit dem brisanten Derby gegen die Löwen Frankfurt ein wichtiges Heimspiel an, mit glücklichem Ende für die Mannheimer. Mit 3:2 nach Penalty-Schießen gewann die Mannschaft von Trainer Dallas Eakins. Die andere DEL-Mannschaft aus Baden-Württemberg, die Schwenninger Wild Wings, haben ihr Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers mit 3:6 verloren - das Spiel wird noch länger für Diskussionen sorgen. Das zwischenzeitliche 3:1 für Straubing war ein Phantomtor, welches zunächst unbemerkt blieb und auch nicht durch einen eventuellen Videobeweis gecheckt wurde. Der Puck war unter dem Außennetz ins Tor durchgerutscht, auf den ersten Blick war nicht ersichtlich, dass die Scheibe nicht regelkonform ins Tor ging. Sendung am Fr. , 22.12.2023 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

8:44 Uhr Bauernproteste: Meinungen gehen auseinander Die gestrigen Proteste der Bäuerinnen und Bauern in Stuttgart beschäftigen auch die SWR-Community. Die Userinnen und User sind bei dem Thema gespalten. Viele verstehen die Lage der Landwirte, andere sind genervt und ziehen den Vergleich zu Protestaktionen der „Letzten Generation“. Manche sprechen von Doppelmoral, wenn einerseits der Traktorenprotest befürwortet wird, während Protestaktionen für den Klimawandel abgelehnt werden.

8:29 Uhr Überraschende Erkenntnis: "Streber" sind beliebter als gedacht Von wegen "blöder Streber". Jugendliche mit guten Noten sind in ihrer Klasse meist besser integriert als Schüler, die schlechter abschneiden. Das sagen Forschende der Uni Tübingen. Das Forschungsteam hat für die Studie rund 45.000 Schülerinnen und Schüler der neunten Jahrgangsstufe in Deutschland befragt. Demnach werden Jugendliche mit guten Noten häufiger um Hilfe gebeten. Geschlechterklischees spielen dabei keine Rolle. Auch Mädchen, die in Mathe gut sind, oder Jungen, die Sprachtalent haben, sind in der Klasse angesehen. Ziel der Studie war es, die schulische Leistung von Jugendlichen mit deren Integration in der Klasse zu vergleichen. Das Forschungsteam aus Tübingen ist der Meinung, dass Vorurteile und Ängste so abgebaut werden können. Tübingen Neue Studie der Uni Tübingen Überraschende Erkenntnis: "Streber" sind beliebter als gedacht Von wegen "blöder Streber". Jugendliche mit guten Noten sind in ihrer Klasse meist besser integriert als Schüler, die schlechter abschneiden. Das sagen Forschende der Uni Tübingen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:13 Uhr Corona-Lage: Zahl der Infizierten steigt deutlich an Die Corona-Pandemie ist längst vorbei, die Erinnerungen an ständig errechnete Inzidenzen verblassen. Doch: Das Virus ist nicht verschwunden. Im Gegenteil, es gibt wieder zunehmend mehr Corona-Infizierte. Die genauen Fallzahlen werden nicht mehr ermittelt, aber es gibt Indikatoren für die steigenden Infektionszahlen. Das zeigt beispielsweise das Abwassermonitoring des "Technologiezentrums Wasser" in Karlsruhe. Video herunterladen (62,5 MB | MP4)

7:55 Uhr Immer mehr Polizeibeamte in Baden-Württemberg kündigen Die Zahl der Polizeibeamten, die ihren Dienst freiwillig beendet haben, hat sich seit 2014 vervierfacht. Wie das Innenministerium auf Anfrage der AfD-Fraktion mitteilte, haben im laufenden Kalenderjahr 59 Beamte aus freien Stücken gekündigt. Die meisten von ihnen beenden damit ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Das Innenministerium verweist darauf, dass es sich auch dieses Jahr lediglich um 0,24 Prozent der Polizistinnen und Polizisten im Land handle, die gekündigt haben. Die Gründe dafür würden nicht statistisch erfasst. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Ralf Kusterer nennt die Zahlen erschreckend. Ihn erreichten wöchentlich Anfragen zur Kündigung. Die Stimmung in der Polizei sei schlecht, so Kusterer. Einerseits wegen des schlechten Images, andererseits wegen Personalmangel und Arbeitsüberlastung.

7:39 Uhr Bislang kaum Schäden durch Sturmtief in BW Die Schäden durch Sturmtief "Zoltan" sind bisher überschaubar. In der Region Heilbronn mussten Polizei und Feuerwehr bis heute Morgen zu 87 Einsätzen ausrücken. Bäume stürzten um, Äste brachen ab, verletzt wurde niemand. In Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) riss der Sturm einen Teil des Daches an einem Feuerwehrgebäude ab. Die Feuerwehr konnte das 30 Quadratmeter große Stück mit einem Kran bergen. Feuerwehrleute sichern ein Teil des Daches ihres Feuerwehrhauses in Plüderhausen mit einem Kran. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jason Tschepljakow

7:14 Uhr Zugverkehr nach Norden und Süden beeinträchtigt Wegen der aktuellen Wetterlage ist der Zugverkehr in Teilen Deutschlands eingeschränkt. In Baden-Württemberg betrifft das Verbindungen von Stuttgart nach Basel, aber auch Richtung Norden nach Hannover und Hamburg. Der Fährverkehr auf dem Bodensee, der gestern Abend eingestellt wurde, läuft nun wieder weitgehend nach Plan. Die Fähren zwischen Friedrichshafen und Romanshorn sowie zwischen Konstanz und Meersburg fahren nach Angaben der Bodensee-Schiffsbetriebe wieder. Lediglich der Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen ist noch nicht wieder unterwegs. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

6:58 Uhr Worauf freut ihr euch an Weihnachten am meisten? Das mit der (vor)weihnachtlichen Stimmung haben wir ja bereits angerissen. Aber wie sieht es denn mit der Vorfreude aus? Auch wenn es in den vergangenen Tagen meist hektisch und stressig zugegangen ist, gibt es trotzdem auch die kurzen Momente, in denen man abschweift und an die Feiertage denkt. Doch jeder Mensch ist anders, daher hätte ich eine kleine Frage: Worauf freut ihr euch an Weihnachten am meisten? Freunde und Familie Geschenke Weihnachtsessen freie Tage Ich mag Weihnachten nicht Abschicken

6:44 Uhr Wetter in BW: Es bleibt regnerisch und stürmisch Tief "Zoltan" macht sich auch heute noch in Baden-Württemberg bemerkbar. Regen, Sturm und noch mehr Sturm bestimmen unser Wetter. Nur kurzzeitig sind trockene Phasen dabei. In den Hochlagen sind teilweise schwere Sturmböen möglich, es gelten weiterhin Unwetterwarnungen für Teile Baden-Württembergs. Die Temperaturen liegen bei 4 Grad im Schwarzwald und auf der Westalb. In der Ortenau und entlang des Rheins sind bis zu 11 Grad möglich. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,3 MB | MP4)

6:31 Uhr Chefärzte äußern sich zu Vorwürfen gegen Klinikum Friedrichshafen Die schweren Vorwürfe gegen einen Chefarzt am Klinikum Friedrichshafen und die Aufarbeitung des Falls sorgen weiter für Unruhe am Medizin Campus Bodensee (MCB). Nachdem am Mittwoch viele Ärztinnen und Ärzte in einem internen Schreiben personelle Konsequenzen forderten, haben sich nun auch mehrere Chefärzte zu Wort gemeldet. In dem Schreiben, das dem SWR vorliegt, versuchen die Chefärzte die Wogen am Klinikum zu glätten. Der mutmaßliche Suizid einer Oberärztin, die auf die Missstände am Medizin Campus Bodensee (MCB) hingewiesen hatte, habe bei vielen in der Belegschaft Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst. Die Oberärztin hatte vor ihrem Tod einem Chefarzt unter anderem vorgeworfen, Komplikationen bei der Behandlung von Patienten verheimlicht zu haben. Nun solle die Analyse des externen Gutachtens einer Strafrechts- und Compliance-Kanzlei abgewartet werden, so der Appell der Chefärzte. Es sei im Interesse aller, mit der notwendigen Bedachtsamkeit zu kommunizieren.

6:18 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Heute ist in Baden-Württemberg der letzte Schultag im Jahr 2023, die Weihnachtsferien beginnen. Schülerinnen und Schüler haben bis zum 5. Januar 2024 frei. Auf den Straßen dürfte es insbesondere heute und morgen voller werden. Der Prozess gegen eine 44-Jährige wegen des mutmaßlichen Mordes an ihren beiden Kindern neigt sich dem Ende entgegen. Das Landgericht Mannheim will heute laut einem Sprecher zunächst das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen hören. Im Anschluss sollen die Plädoyers gehalten werden. Denkbar sei, dass auch noch das Urteil verkündet wird. In Karlsruhe findet heute zum zweiten Mal das Weihnachtliche Stadionsingen im BBBank Wildpark statt. Los geht es um 18 Uhr, Einlass ist bereits ab 16:30 Uhr. Zur ersten Auflage im vergangenen Jahr kamen mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher.

6:05 Uhr Landwirte legen Verkehr in Stuttgart lahm Die Polizei sprach am Abend von 2.000 Traktoren, die Auswirkungen haben aber weit mehr Menschen betroffen: In und um Stuttgart ging gestern phasenweise so gut wie gar nichts mehr, tausende Landwirte und Landwirtinnen haben mit einer langen Treckerkolonne erneut Front gemacht gegen ein vorgesehenes Aus für Steuervergünstigungen. Vor dem Landwirtschaftsministerium machten die Bauern ihrem Unmut mit einem Hupkonzert Luft, auf Transparenten hieß es "Der Hof brennt, die Ampel pennt" oder "Landwirt war mein Traumberuf". Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) kritisierte gestern im Landtag die Sparpläne der Ampel-Koalition scharf. Ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung müsse einen Löwenanteil der Einsparungen leisten, sagte Hauk. "Das kannst du doch keinem Menschen mehr begreiflich machen, dass gerade die, die unsere Ernährung sicherstellen, wieder betroffen sind." Video herunterladen (64,6 MB | MP4)