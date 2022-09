Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz: Kein natürlicher Tod

per Mail teilen

Nach einem Polizeieinsatz Anfang Mai am Mannheimer Marktplatz scheint klar: Der 47-Jährige, der ums Leben kam, ist keines natürlichen Todes gestorben. Das sagt ein Gutachten aus.

Die Staatsanwaltschaft hatte das Gutachten in Auftrag gegeben. Demnach liegt - nach vorläufiger Bewertung - ein "nicht natürlicher Tod infolge des Polizeieinsatzes" Anfang Mai in der Mannheimer Innenstadt vor.

Der 47-Jährige soll an einer "lage- und fixationsbedingten Atembehinderung" und daraus folgender "Stoffwechselentgleisung" sowie "Ersticken durch eine Blutung in die oberen Atemwege" verstorben sein. Der Mann hatte laut Obduktion an einer Herzinsuffizienz gelitten.

Gutachten: Kein natürlicher Tod

Die Ermittlungen gegen die beiden an dem Einsatz am Marktplatz beteiligten Polizeibeamten seien weiter fortgeschritten. Rund 70 Zeugen wurden laut Staatsanwaltschaft vernommen. Außerdem hätten die Ermittler rund 120 Videos gesichtet. Anhand derer lasse sich das Geschehen im Wesentlichen nachvollziehen.

Der 47-jährige Mann war bei einer Polizeikontrolle zusammengebrochen. Die Einsatzkräfte und ein Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim kümmerten sich vor Ort am Mannheimer Markplatz um den Patienten. Sie hatten zuvor nach ihm gesucht. Der Mann starb später im Krankenhaus. In sozialen Medien kursierten danach Videos, die zeigten, wie ein Beamter gegen den Mann vorging, woraufhin dieser kollabierte.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Die Staatsanwaltschaft Mannheim werte die Ergebnisse der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, die Beweise und das Gutachten jetzt aus. Es werde geprüft, ob weiter ermittelt werden müsse. Wann die aufwendigen Ermittlungen abgeschlossen sein werden, lasse sich noch nicht absehen. Es gelte weiter die Unschuldsvermutung, so die Staatsanwaltschaft.

Im Fall eines anderen Polizeieinsatzes mit tödlichem Ausgang in

Mannheim nur wenige Tage später hat die Staatsanwaltschaft die

Ermittlungen gegen einen Polizisten am Dienstag eingestellt. Die

Ermittler werteten dessen Verhalten als Notwehr. Der Beamte hatte einem Mann gezielt ins Bein geschossen. Dieser starb aber laut der Ermittlungen infolge eines hohen Blutverlusts durch Messerstiche, die er sich selbst zugefügt hatte.