Mann stirbt in Mannheim nach Polizeikontrolle

Ein 47-jähriger Mann ist am Montag am Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt nach einer Polizeikontrolle gestorben. Die genauen Todes-Umstände sind noch unklar.

Laut einem Sprecher des Landeskriminalamts in Stuttgart, das die Ermittlungen übernommen hat, ist der Mann gegen Montagmittag von zwei Beamten überprüft worden. Ein Arzt des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) hatte demnach zuvor die Polizei alarmiert, weil ein Patient möglicherweise Hilfe brauche. Dabei handelte es sich um den 47-Jährigen. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, habe er Widerstand geleistet und sei plötzlich leblos zusammengebrochen. Genaue Todesursache unklar Der 47-Jährige sei, so der LKA-Sprecher, von den Beamten und dem ebenfalls anwesenden Arzt des ZI zwar wiederbelebt worden, dann aber im Krankenhaus gestorben. Laut Landeskriminalamt, das die Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat, hatten die beiden Polizisten sogenannte "einfache körperliche Gewalt", also körperliche Gewalt ohne Hilfsmittel oder Waffen, angewandt, um den 47-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Kriminaltechniker am Ort des Geschehens in der Nähe des Mannheimer Marktplatzes in der Innenstadt dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PR-Video | René Priebe Leiche beschlagnahmt - Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ermitteln Die Leiche wurde den Angaben zufolge für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Damit soll auch die Todesursache geklärt werden. Das Landeskriminalamt in Stuttgart sowie die Staatsanwaltschaft Mannheim ermitteln nun den genauen Ablauf der Ereignisse.