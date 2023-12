BW-Newsticker am Morgen: Leiche nach Feuer auf Campingplatz gefunden, Neue Vorwürfe gegen Inspekteur der Polizei, ver.di kündigt Warnstreiks im Handel an

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:46 Uhr Neues soziales Netzwerk "Threads" EU-weit gestartet Neues aus der Social-Media-Welt: Gestern ist der Kurznachrichtendienst "Threads" des Facebook-Konzerns Meta nun auch in der EU an den Start gegangen. Der Dienst ist ein Konkurrenzprodukt zu Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter). Da "Threads" auf Metas Foto- und Videoplattform Instagram aufgesetzt ist, können für die Anmeldung die Login-Daten von Instagram verwendet werden. Einsehbar ist das neue Soziale Netzwerk auch ohne Benutzerkonto - Reaktionen und Kommentare auf Postings anderer Nutzer sind aber nur mit Profil möglich. Ob sich "Threads" als Konkurrent von X etablieren kann, ist noch unklar. Die in X umbenannte Plattform Twitter war seit der Twitter-Übernahme durch den exzentrischen Tech-Milliardär Musk zunehmend in die Kritik geraten.

8:37 Uhr Nach Eritrea-Ausschreitungen: Erste Anklage Nach den Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart wurden im September mehr als 230 Tatverdächtige festgenommen. Nun kommt es zur ersten Anklage. Wann und wegen welcher Straftat, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Insgesamt gehe es nur langsam voran, da die Ermittlungsarbeiten sehr aufwendig seien. Bei jedem einzelnen Verdächtigen müsse überprüft werden, ob und welcher Straftat er sich möglicherweise schuldig gemacht habe. Grundsätzlich gehe es um Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte. Es sei damit zu rechnen, dass in den nächsten Monaten weitere Verfahren geben werde, so die Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Stuttgart Sieben Personen als Beschuldigte erfasst Erste Anklage nach Eritrea-Ausschreitungen in Stuttgart steht bevor Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart wurden im September mehr als 230 Tatverdächtige festgenommen. Nun kommt es zur ersten Anklage. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:16 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Bis jetzt ist es, was Staus angeht, noch relativ ruhig auf den Straßen im Land. Bloß auf der B10 in Stuttgart staut es sich - zwischen Dreieck Neckarpark und dem Leuzetunnel hat es einen Unfall auf der linken Spur gegeben. Seid bitte vorsichtig auf der A61, Hockenheim Richtung Ludwigshafen, zwischen Hockenheim und dem Kreuz Speyer ist ein defekter Lkw auf der rechten Spur liegen geblieben. Vorsicht ist auch geboten auf der A8, Stuttgart Richtung Karlsruhe, zwischen dem Dreieck Leonberg und Rutesheim befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen. Wie es auf aktuell auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:05 Uhr SC Freiburg verpasst Gruppensieg in Europa League Wenn wir schon bei Freiburg sind: Der SC Freiburg hat gestern Abend den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League verpasst. Über mangelnden Support von den Fans auf den Rängen konnte sich die Mannschaft wirklich nicht beschweren - trotzdem lief es auf dem Platz nicht rund. Beim englischen Premier-League-Club West Ham United verloren die Breisgauer gestern Abend mit 0:2 (0:2), jetzt müssen sie den Umweg über die Zwischenrunde nehmen.

6:30 Uhr Die Wettervorhersage für Baden-Württemberg Nach Baden-Württemberg kommt ein Hoch und bringt vor allem in höheren Lagen viel Sonne, örtlich ist auch Nebel möglich. Die Temperaturen sind dabei mild und in den Bergen sogar frühlingshaft. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,4 MB | MP4)

6:21 Uhr Wie war die Sternschnuppen-Nacht? Habt ihr gestern Abend Sternschnuppen am Himmel über Baden-Württemberg gesehen? Gegen 20 Uhr soll der alljährliche Anflug der Geminiden (so heißt der Meteorstrom) seinen Höhepunkt erreicht haben. Konntet ihr vielleicht sogar ein Foto machen? Falls ja, schickt uns eure schönsten Sternschnuppenfotos von gestern Abend!

6:12 Uhr ver.di kündigt Warnstreiks im Handel im Weihnachtsgeschäft an Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt des Einzelhandels auch im Weihnachtsgeschäft Streiks angekündigt. Wenn es bei den aktuellen Verhandlungen in den Bundesländern zu keinem Durchbruch komme, werde die Gewerkschaft in den kommenden Wochen ihren Druck erhöhen, sagte ver.di-Chef Frank Werneke der "Augsburger Allgemeinen". "Wir sind verhandlungsbereit", betonte der Gewerkschaftschef und fügte hinzu: "Wenn die Arbeitgeber es nicht sind und es zu keinem Abschluss kommt, gehen die Streiks auch im Weihnachts- und Nachweihnachtsgeschäft weiter." Bislang ist laut Werneke bei den Verhandlungen im Groß- und Einzelhandel keine Einigung absehbar, da die Arbeitgeber ein "völlig unzureichendes Angebot" vorgelegt haben. ver.di fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von einem Jahr, die Arbeitgeber bieten für das 2023 eine Erhöhung von sechs Prozent und im kommenden Jahr von vier Prozent an.

6:03 Uhr Brand zerstört Jugendhaus in Münsingen Ein Feuer hat in der Nacht ein Jugendhaus in Münsingen (Kreis Reutlingen) zerstört. Aus bislang unbekannter Ursache sei der Komplex von zwei Gebäuden in Brand geraten, teilte die Polizei heute Morgen mit. Das Abbrennen des Jugendhauses habe nicht mehr verhindert werden können. Die Gebäude mussten noch in der Nacht teilweise eingerissen werden, da akute Einsturzgefahr bestand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Zuletzt machte bereits ein entflohener Mörder aus der JVA Bruchsal Schlagzeilen, nun ist erneut ein Häftling entwischt - diesmal aus der JVA Mannheim. Mit Hilfe eines Komplizen gelang dem 25-Jährigen gestern die Flucht, als er von Vollzugsbeamten zu einer Krankenhausbehandlung in Ludwigshafen begleitet wurde. Trotz Großfahndung konnte ihn die Polizei bislang nicht aufspüren. Wir bleiben natürlich weiter dran. Der Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre geht weiter. Zur Erinnerung: Der U-Ausschuss beschäftigt sich mit möglichem Machtmissbrauch und der Beförderungspraxis bei der Landespolizei. Heute steht ein Vorfall im Vordergrund, der sich ereignet haben soll, noch bevor Andreas R. Inspekteur der Polizei wurde. Als Vize-Chef des Landeskriminalamts soll R. trotz Corona-Beschränkungen zu einer Sektrunde geladen haben. Und auch der Patentstreit zwischen den Impfstoffherstellern CureVac und BioNTech geht in die nächste Runde. Das Tübinger Biopharmazie-Unternehmen CureVac wirft seinem Mainzer Konkurrenten BioNTech vor, dass es die mRNA-Technik nutzt, an der auch CureVac seit Jahrzehnten forscht, und damit sein Patente verletzt. Bevor das Landgericht Düsseldorf eine Entscheidung verkündet, will es die des Bundespatentgerichts in München abwarten. Die könnte heute fallen, denn dort wird darüber verhandelt, ob die Patente von CureVac überhaupt gültig sind.