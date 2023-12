per Mail teilen

In der Polizeiaffäre gibt es weitere Vorwürfe gegen den ehemaligen Inspekteur der Polizei. Er soll während der Corona-Beschränkungen zur Sektrunde geladen haben.

Im Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags um die Polizei-Affäre und den vom Dienst freigestellten Inspekteur der Polizei (IdP) sind am Freitag weitere Details zur Sprache gekommen. Es ging dabei um nächtliche Sektrunden im Dienstzimmer des Spitzenbeamten, allerdings zu einer Zeit, in der er noch Vizepräsident des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg war. Pikant ist dabei, dass eine dieser Runden im April 2020 stattfand, zu einer Zeit, als während der Corona-Pandemie Kontaktbeschränkungen galten.

LKA-Beamtin wird von Streifenpolizei kontrolliert

Streifenbeamten berichteten im Ausschuss, dass ihnen bei einer Streifenfahrt während des Lockdowns im Frühjahr 2020 nachts eine Frau aufgefallen sei, die aus einem Hinterausgang des Landeskriminalamts kam. Sie habe sich als Kollegin zu erkennen gegeben, bei der Kontrolle aber in zahlreiche Widersprüche verwickelt. Außerdem habe sie eine Tasche mit mehreren leeren Sekt- und Weinflaschen dabeigehabt.

Bei einer weiteren Befragung wenige Tage danach an ihrem Arbeitsplatz sei die Kommissarin in Tränen ausgebrochen und habe erklärt, zum Antrittsbesuch beim LKA-Vizepräsidenten gewesen zu sein, dem späteren Inspekteur der Polizei. Er habe sie angewiesen, das Gebäude in der Nacht über den Notausgang zu verlassen, weil es sich dabei um die einzige nicht videoüberwachte Tür handelte. Im Raum steht deshalb die Frage, ob die Corona-Regeln beim LKA missachtet wurden.

Vorfall kommt bei Prozess zur Sprache

An die Öffentlichkeit gelangte dies unlängst als Randaspekt im Prozess gegen die Rechtsterrorgruppe S am Oberlandesgericht Stuttgart. Dort sagte die LKA-Beamtin aus. Der Vorgang ist deshalb bemerkenswert, weil bei der Polizei nie jemand etwas von Verfehlungen des Karrierebeamten mitbekommen haben will - und weil der Mann rund ein halbes Jahr später zum Polizei-Inspekteur aufgestiegen ist.

Der Ausschuss befasst sich mit sexueller Belästigung in Landesbehörden, mit den Beförderungspraktiken bei der Polizei und mit der Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU). Dem Inspekteur der Polizei war vorgeworfen worden, eine Kommissarin 2021 sexuell belästigt zu haben. Er wurde zwischenzeitlich vom Landgericht freigesprochen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Vorfall brachte den Ausschuss ins Rollen.

Auch Innenminister Strobl stand wegen der Sache unter Druck - er hatte nach eigenen Angaben ein Schreiben des Anwalts des Inspekteurs an einen Journalisten weitergereicht. Die Ermittlungen gegen ihn waren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden.