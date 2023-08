Darum bekommt der freigestellte Polizei-Inspekteur von BW weiter Geld

Mitte November 2021 soll der Inspekteur der Polizei nach einem "feucht-fröhlichen" Abend in einer Gaststätte eine Kriminalbeamtin zu sexuellen Handlungen gedrängt haben. Nachdem die Beamtin sich offenbart hat, landet der Fall bei der Staatsanwaltschaft und der Inspekteur der Polizei wird freigestellt.

Kurz vor Weihnachten schreibt sein Anwalt an das Innenministerium. Auszüge daraus sind kurz danach in einer Tageszeitung zu lesen. Die Staatsanwaltschaft will ermitteln, bekommt dafür vom Innenministerium aber keine Ermächtigung. Nach vier Monaten gibt Innenminister Thomas Strobl (CDU) zu, dass er selbst die Informationen an die Presse gegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt daraufhin auch gegen Strobl. Im Landtag wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt.

Ende Oktober wird das Verfahren gegen Strobl gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Der Prozess wegen sexueller Nötigung gegen den Polizei-Inspekteur endet Mitte Juli mit einem Freispruch. Die Staatsanwaltschaft will in Revision gehen.